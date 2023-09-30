Россияне возобновили наступление на Лимано-Купянском направлении, – Евлаш

Российские захватчики возобновили штурмовые действия на Лимано-Купянском направлении. Такими действиями враг хочет помешать наступлению ВСУ.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона рассказал, что россияне переходят в контрнаступательные действия на Лимано-Купянском направлении. Об этом пишет 24 Канал.

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Россияне пытаются идти в наступление на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении сейчас продолжаются очень тяжелые бои. По словам Евлаша, враг переходит в контрнаступательные действия, чтобы не дать нашим защитникам развивать свое наступление и выйти на оперативное пространство.

Враг понимает всю необходимость этого северного фланга возле Бахмута, поскольку потеря этого фланга может привести к полуокружению уже реальному, а не только огневому... Конечно, противнику труднее будет обороняться, когда со всех сторон будут уже наши Вооруженные Силы, поэтому он максимально бросает свои усилия, чтобы удержать позиции и не дать нам развить наступление на этом участке фронта,

– сказал Евлаш.

На этом направлении уже воюет новая 25 армия России

Евлаш также сообщил, что на Лимано-Купянском направлении оккупанты уже развернули свою 25 армию. Она состоит примерно из 12 000 человек.

25 армию перебросили из Центрального военного округа, преимущественно из Сибири, Поволжья и Урала. По словам Евлаша, она укомплектована из того, что удалось собрать: мобилизованные, представители ранее разбитых в Украине подразделений.

Также уже стало понятно, что эта армия не слишком подготовлена и имеет проблемы и с укомплектованием. Кроме современного вооружения, она использует и устаревшие образцы, которые уже были сняты с обеспечения и расконсервированы. В том числе и БМП-1, которые уже давно должны быть списаны.

Ранее в интервью NV.ua Евлаш рассказал, что в 25 армию входят и мотострелковые подразделения, а также различные танковые подразделения, которые имеют на своем вооружении разного типа: МТЛБ, танки, БТР, а также другие средства огневого поражения.