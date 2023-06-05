Там есть определенные успехи ВСУ, – в Минобороны обозначили ситуацию в Запорожье

Украинские военные продолжают работу по освобождению территорий родной страны от врага. В Минобороны рассказали, что происходит в Запорожье.

В эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала отчет Института по изучению войны. В нем говорилось, что наши военные продвигаются на Запорожье, передает 24 Канал.

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ВСУ отвоевывают свои территории

Анна Маляр отметила, что в течение определенного времени в сводках Генштаба можно заметить, что на Запорожском направлении враг находится в позиции обороны. Это значит, что наши военные работают над тем, чтобы враг защищался, а не атаковал там.

По словам заместителя министра, по некоторым направлениям ведутся бои местного значения. И, конечно, ВСУ достигают определенных успехов. Несмотря на это, она призвала не делать громких заявлений.

У нас идет война, и мы отвоевываем свои территории. Все идет по плану,

– подчеркнула она.

В некоторых направлениях ВСУ наступают

Также Анна Маляр отметила, что наши защитники продолжают вести оборонную операцию. И она содержит также контрнаступательные действия.

Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям,

– сказала она.

Замминистра обороны подчеркнула, что Бахмутское направление все еще остается эпицентром боевых действий. Вблизи города Силы обороны продолжают движение, ведут широкое наступление, а также преуспевают. Они занимают тактические высоты. В то же время россияне засели в оборону и пытаются удержать свои позиции.

Что касается вбросов россиян о контрнаступлении ВСУ, то они не случайны. По мнению Анны Маляр, враг специально активно раскручивает эту информацию. С ее помощью оккупанты стремятся отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.

Собственно, в сеть она выложила карту, на которой Бахмут обведен красным цветом. Во время телемарафона замминистра отметила, что таким образом стремилась продемонстрировать, что там ведутся ожесточенные бои. В то же время, она добавила, что на одноименном направлении наши защитники продолжают продвигаться.