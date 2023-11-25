СБУ сказала, какую связь использовали для дронов SeaBaby, чтобы не полагаться только на Starlink
Летом 2023 года Украина смогла атаковать Крымский мост. Конструкцию поразили украинские морские дроны SeaBaby, изготовленные Службой безопасности Украины.
Военнослужащий военной контрразведки СБУ с позывным "Алмаз" рассказал в фильме "СБУ. Спецоперация победы. Крымский мост на бис", что ключевым в управлении и организации этой спецоперации является связь, пишет 24 Канал.
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Какую связь использовала Украина
Мы смогли включить в нашу команду волонтеров, которые помогли нам устроить на наших "морских малышах" лучшую связь в мире. Потому что полагаться на изделия Илона Маска мы не могли,
– рассказал бригадный генерал с позывным "Хантер".
В частности, при атаке на Крымский мост дронами руководила команда из Киева, которая превышает 900 километров. Более того, технологией изготовления дронов SeaBaby также часто интересуются западные партнеры.
"Они нам говорят, что они у нас учатся, при чем это топовые наши партнеры западного мира. Это работает наша команда и это именно креативный подход Службы безопасности и всех неравнодушных, кто к этому присоединился. Мы используем исключительно наши силы и средства, и мы создали этот продукт", – заявил глава СБУ.
Кстати, когда инженеры разрабатывали морской дрон Sea Baby, то перед ними стояла задача, чтобы он мог:
- донести 800 килограммов тротила до Крымского моста;
- пройти не менее 800 километров по морю с колебанием до четырех баллов;
- иметь такую скорость, чтобы на финальной стадии мог оторваться от кораблей-преследователей или маневрировать, в случае когда его будут атаковать вертолеты;
- иметь на себе непрерывную и гарантированную связь.