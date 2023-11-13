Потерял значительное количество оружия и техники: какая тактика врага у Клещиевки и Андреевки

Украинские военные продолжают выбивать врага из родной земли. И хотя оккупанты терпят колоссальные потери, они не оставляют попыток лезть вблизи Клищиевки и Андреевки.

В эфире телемарафона пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, изменил ли там враг тактику, передает 24 Канал. Собственно журналистов заинтересовал отчет ISW, в котором отметили, что на этом направлении враг вместо тяжелой техники теперь активно использует пехоту.

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Враг потерял немало тяжелого вооружения

Во время освобождения Клищиевки и Андреевки, а затем контратак врага, враг действительно потерял очень большое количество тяжелого вооружения. Там буквально лом мы можем увидеть. Также он потерял на этом направлении значительное количество артиллерийских стволов. Это как сами пушки, так и минометы,

– отметил Калашников.

По его словам, у оккупантов стало меньше также и РСЗО. В общем, тактическая составляющая у российских захватчиков после контрнаступления ВСУ ухудшилась. Следовательно, враг вынужден применять в боях и живую силу.

Оккупанты работают малыми группами сейчас. Ночью они отправляют диверсионно-разведывательные группы, чтобы они пробирались к нашим позициям, чтобы те шли на штурм. Но этих бойцов наши военные обнаруживают и останавливают. Порой оккупанты вынуждены подключать свою технику, а вместо артиллерии используют танки.

То есть, сейчас нет такого массового явления, когда они идут в танковую атаку с поддержкой ББМ. Потому что их здесь чуть-чуть не хватает. Я бы так сказал, потому что техническую составляющую он больше направляет на другие направления, которые считает для себя более активными,

– отметил Калашников.

Он добавил, что в таком случае, когда у врага появляется пополнение из частично мобилизованных или бойцов "Штурма-Z", он активизирует свои действия. Калашников подчеркнул, что контрнаступательные действия оккупантов не прекращаются и это на ежедневной основе можно наблюдать.

Обратим внимание, что за прошедшие сутки наши военные уничтожили 800 русских захватчиков. С самого начала полномасштабного вторжения потери врага в живой силе достигли 312 550 бойцов.