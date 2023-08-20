Уровень угрозы высок, враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель, – Гуменюк

Россияне в очередной раз повысили уровень напряжения в Черном море. Так, оккупанты вывели туда свой подводный ракетоноситель, снаряженный ракетами типа "Калибр",

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины – Наталья Гуменюк. Она заявила, что военные оценивают уровень угрозы с моря как высокий. 24 Канал.

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Гуменюк рассказала об угрозе ракет с Черного моря

Наталья Гуменюк отметила, что этот ракетоноситель вышел на боевое дежурство еще вечером 19 августа. По ее словам, эта лодка находится под строгим контролем украинских военных.

Это подлодка, которая снабжена 4 "Калибрами" и мы известили об этом оперативно в сети. Это значит, что враг пытается напрягать определенные направления для того, чтобы истощать наши системы противовоздушной обороны.

– подчеркнула она.

Спикер также вспомнила, что несколько дней назад оккупанты также оперативно вывели ракетоноситель в море, но атака происходила с Северного направления тогда россияне применяли беспилотные ударные аппараты типа "Шахед".

Гуменюк также добавила, что сейчас в Черном море находится 9 кораблей, среди них 1 ракетоноситель подлодка. Также один корабль находится на плаву в Азовском море, где разоблачает надводную обстановку.

"То есть ракетную опасность мы оцениваем как высокого уровня угрозы, поскольку пуск с подлодки усложнен для выявления системами противовоздушной обороны", – подчеркнула она.

В заключение Наталья Гуменюк призвала не игнорировать воздушные тревоги в случае пуска "Калибров" с Черного моря. Ведь поскольку их сложно обнаружить, от сигнала о ракетной опасности нужно действовать очень оперативно.

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