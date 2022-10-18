Какая военная помощь Украине требует от Израиля: четкое объяснение военного эксперта
Израиль изменил позицию о предоставлении военной помощи Украине. Всё это на фоне передачи Ираном ракет России.
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, в какой именно помощи Украина требует от Израиля сейчас больше всего. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире 24 канала.
Внимание Украина будет официально просить Израиль безотлагательно предоставить системы ПВО
По его словам, в первую очередь Украине необходима информация об иранских объектах военно-промышленного комплекса, а также сведения о:
- их мощности;
- расположение;
- производственные способности.
Все для того, чтобы мы могли понимать, к каким неприятным "сюрпризам" от Ирана готовиться.
Кроме того, нам также нужна информация от Израиля об их опыте борьбы с иранскими беспилотниками, ракетами или другим оружием.
Наконец, нам нужна непосредственная помощь от страны.
Если Израиль не желает предоставлять средства противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и "Железный купол" или "Пращи Давида", которые они используют – это одно. Однако у Израиля точно есть антидроновые технологии, которые дают возможность прерывать сигналы дрона со спутника.
– отметил Мусиенко.
В принципе, у них также есть соответствующие системы, которые могут уничтожать дроны, в частности, шахиды.
Какая военная помощь Украине требует от Израиля: смотрите видео
Израиль изменил позицию по военной помощи Украине
- В преддверии издания The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран ужесточает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".
- В издании также отмечали, что Украина после массированных обстрелов 10-11 октября обращалась в Израиль с просьбой помочь с системами ПВО "Железный купол" и зенитно-ракетными комплексами Barak-8. Израиль якобы отказал из-за страха препятствия Россией совершения операций в Сирии.
- В то же время, в NYT отметили, что Израиль мог предоставить Украине разведывательные данные об иранских дронах-камикадзе, которые использует Россия.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что в шоке отсутствует помощь Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.
- Украина решила прислать правительству Израиля официальную ноту с просьбой безотлагательно предоставить системы ПВО. Киев хочет начать сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий.