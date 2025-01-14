От 35 тысяч до почти 2 миллионов: сколько в 2024 году зарабатывали чиновники ОП

В 2024 году наибольшая заработная плата в Офисе Президента Украины достигала почти 2 миллионов гривен. В то же время наименьшая зарплата достигает 35 тысяч гривен.

Об этом сообщает 24 Канал, получив ответ на запрос в Государственном управлении делами.

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Какая зарплата была в Офисе Президента в 2024 году

В ответ на запрос 24 Канала в Государственном управлении делами сообщили, какую заработную плату получали сотрудники Офиса Президента. Так, самый высокий уровень зарплаты в 2024 году был у руководительницы аппарата ОП Марии Витушок, которая заработала 1 903 876,16 гривны. Должностной оклад составлял 1 036 160,70 гривны, еще 382 124,83 гривны – уплаченных налогов и сборов.

Другие сотрудники Офиса Президента получили значительно меньшую зарплату. Так, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров получил заработную плату в общей сумме 961 977, 83 гривны, при чем должностной оклад – 282 812,29 гривны. С этой суммы также было уплачено налогов на сумму 195 520,87 гривны.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в 2024 году заработал 633 246,98 гривны, среди которых – 123 854,03 гривны должностного оклада и еще 126 857,15 гривны уплаченных налогов и сборов. Другой заместитель Ермака – Игорь Брусило – получил в 2024 году 588 387,06 гривны заработной платы. При этом его должностной оклад достигает 122 763,53 гривны, а налоги и сборы – 118 113,00 гривны.

Сам руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в 2024 году заработал на должности 582 255,50 гривны, среди которых должностной оклад составляет 121 270,63 гривны, а еще 115 525,65 гривны – налоги и сборы.

Интересно, что все вышеупомянутые сотрудники Офиса Президента получили в разы большую заработную плату, чем президент Украины Владимир Зеленский.

К слову, заместитель руководителя ОП Олег Татаров, который стал фигурантом не одного громкого скандала, в 2024 году получил заработную плату в размере 497 610,90 гривны, из которых должностной оклад – 173 069,87 гривны. С начисленной заработной платы чиновник уплатил налоги и сборы согласно действующему законодательству в сумме 98 742,98 гривны.

Что касается других сотрудников ОП, то в прошлом году их заработная плата составляла: