Про це повідомляє 24 Канал, отримавши відповідь на запит у Державному управлінні справами.

До теми Зарплата Зеленського: скільки президент України заробив у 2024 році

Яка зарплата була в Офісі Президента у 2024 році

У відповідь на запит 24 Каналу у Державному управлінні справами повідомили, яку заробітну плату отримували співробітники Офісу Президента. Так, найвищий рівень зарплатні у 2024 році був у керівниці апарату ОП Марії Вітушок, яка заробила 1 903 876,16 гривні. Посадовий оклад складав 1 036 160,70 гривні, ще 382 124,83 гривні – сплачених податків та зборів.

Інші співробітники Офісу Президента отримали значно меншу зарплатню. Так, прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров отримав заробітну плату в загальній сумі 961 977, 83 гривні, при чому посадовий оклад – 282 812,29 гривні. З цієї суми також було сплачено податків на суму 195 520,87 гривні.

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква у 2024 році заробив 633 246,98 гривні, серед яких – 123 854,03 гривні посадового окладу та ще 126 857,15 гривні сплачених податків та зборів. Інший заступник Єрмака – Ігор Брусило – отримав у 2024 році 588 387,06 гривень заробітної плати. При цьому його посадовий оклад сягає 122 763,53 гривні, а податки й збори – 118 113,00 гривень.

Сам керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у 2024 році заробив на посаді 582 255,50 гривні, серед яких посадовий оклад складає 121 270,63 гривні, а ще 115 525,65 гривні – податки та збори.

Цікаво, що всі вищезгадані співробітники Офісу Президента отримали у рази більшу заробітну плату, аніж президент України Володимир Зеленський.

До слова, заступник керівника ОП Олег Татаров, який став фігурантом не одного гучного скандалу, у 2024 році отримав заробітну плату у розмірі 497 610,90 гривні, з яких посадовий оклад – 173 069,87 гривні. З нарахованої заробітної плати посадовець сплатив податки та збори згідно з чинним законодавством у сумі 98 742,98 гривні.

Що стосується інших співробітників ОП, то минулого року їхня заробітна плата складала: