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      Какая из фракций Верховной Рады пропустила больше голосований

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      Какая фракция пропустила больше голосований / Фото 24 канала

      Комитет избирателей Украины подытожил голосование нардепов в декабре 2019-го года. Так, самой активной оказалась пропрезидентская "Слуга народа", немного отстала от нее фракция "Голос".

      Показатели активности депутатов значительно отличаются в зависимости от их фракции, говорят в КВУ.

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      "Слуги народа" приняли участие в 86% голосований, "Голос" – в 85, и чуть меньше "Европейская солидарность" – в 79%. Один нардеп из перечисленных фракций участвовал в 8 из 10 голосованиях.

      Часто народные депутаты не участвуют в голосованиях Рады, поскольку находятся в оппозиции и таким образом демонстрируют свою политическую позицию. Это также объясняет разницу в показателях голосований среди различных фракций,
      – объясняет глава КИУ Алексей Кошель.

      Существенно ниже показатели голосований у депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь!" и ВО "Батькивщина", которые приняли участие лишь в 62% голосований Совета.

      В целом в декабре провели более пол тысячи голосований – 532. Трое депутатов вообще ни разу не голосовали за это время:

      • Любовь Шпак – "Слуга народа";
      • Роман Иванисов – внефракционный;
      • Виталий Данилов – "Батькивщина".


      Как нардепы работали в декабре / изображение 24 канала

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      Что депутаты приняли в декабре

      12 декабря Верховная Рада окончательно одобрила законопроект об особенностях оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, для жителей зоны Операции Объединенных сил на Донбассе. В этот же день продлили особый статус Донбасса и создали новую комиссию для расследования убийства Екатерины Гандзюк.

      Самое громкое из того, что приняли депутаты – так называемое снятие депутатской неприкосновенности. 18 декабря Верховная Рада внесла изменения в украинское законодательство, который должен окончательно ограничить неприкосновенность народных депутатов.

      Отличились депутаты в декабре и дракой. Она произошла после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики. Стычка произошла между депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и экс-депутатами ВО "Свобода".

       Об этом здесь: Отмена депутатской неприкосновенности: что на самом деле приняли парламентарии

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Снятие неприкосновенности Оппозиционная платформа – За жизнь ВО Батькивщина Слуга народа
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