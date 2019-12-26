Какая из фракций Верховной Рады пропустила больше голосований

Комитет избирателей Украины подытожил голосование нардепов в декабре 2019-го года. Так, самой активной оказалась пропрезидентская "Слуга народа", немного отстала от нее фракция "Голос".

Показатели активности депутатов значительно отличаются в зависимости от их фракции, говорят в КВУ.

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"Слуги народа" приняли участие в 86% голосований, "Голос" – в 85, и чуть меньше "Европейская солидарность" – в 79%. Один нардеп из перечисленных фракций участвовал в 8 из 10 голосованиях.

Часто народные депутаты не участвуют в голосованиях Рады, поскольку находятся в оппозиции и таким образом демонстрируют свою политическую позицию. Это также объясняет разницу в показателях голосований среди различных фракций,

– объясняет глава КИУ Алексей Кошель.

Существенно ниже показатели голосований у депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь!" и ВО "Батькивщина", которые приняли участие лишь в 62% голосований Совета.

В целом в декабре провели более пол тысячи голосований – 532. Трое депутатов вообще ни разу не голосовали за это время:

Любовь Шпак – "Слуга народа";

Роман Иванисов – внефракционный;

Виталий Данилов – "Батькивщина".



Как нардепы работали в декабре / изображение 24 канала

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Что депутаты приняли в декабре

12 декабря Верховная Рада окончательно одобрила законопроект об особенностях оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, для жителей зоны Операции Объединенных сил на Донбассе. В этот же день продлили особый статус Донбасса и создали новую комиссию для расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Самое громкое из того, что приняли депутаты – так называемое снятие депутатской неприкосновенности. 18 декабря Верховная Рада внесла изменения в украинское законодательство, который должен окончательно ограничить неприкосновенность народных депутатов.

Отличились депутаты в декабре и дракой. Она произошла после заседания комитета парламента по вопросам аграрной политики. Стычка произошла между депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и экс-депутатами ВО "Свобода".

Об этом здесь: Отмена депутатской неприкосновенности: что на самом деле приняли парламентарии