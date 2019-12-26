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      Яка з фракцій Верховної Ради пропустила найбільше голосувань

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      Яка фракція пропустила найбільше голосувань / фото 24 каналу

      Комітет виборців України підсумував голосування нардепів у грудні 2019-го року. Так, найактивнішою виявилася пропрезидентська "Слуга народу", трохи відстала від неї фракція "Голосу".

      Показники активності депутатів значно відрізняються залежно від їхньої фракції, кажуть у КВУ.

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      "Слуги народу" взяли участь у 86% голосувань, "Голос" – у 85, і трохи менше "Європейська солідарність" – у 79%. Один нардеп із перелічених фракцій брав участь у 8 з 10 голосуваннях.

      Часто народні депутати не беруть участь в голосуваннях Ради, оскільки перебувають в опозиції і в такий спосіб демонструють свою політичну позицію. Це також пояснює різницю в показниках голосувань серед різних фракцій,
      – пояснює голова КВУ Олексій Кошель.

      Суттєво нижчі показники голосувань в депутатів "Опозиційної платформи – За життя!" та ВО "Батьківщина", які взяли участь лише в 62% голосувань Ради.

      Загалом у грудні провели більше пів тисячі голосувань – 532. Троє депутатів взагалі жодного разу не голосували за цей час: 

      • Любов Шпак – "Слуга народу";
      • Роман Іванісов – позафракційний;
      • Віталій Данілов – "Батьківщина".


      Як нардепи працювали у грудні / зображення 24 каналу

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      Що депутати ухвалили в грудні

      12 грудня Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт про особливості оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, для жителів зони Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Цього ж дня продовжили особливий статус Донбасу і створили нову комісію для розслідування вбивства Катерини Гандзюк

      Найгучніше із того, що ухвалили депутати – так зване зняття депутатської недоторканності. 18 грудня Верховна Рада внесла зміни до українського законодавства, який повинен остаточно обмежити недоторканність народних депутатів.

      Про це тут: Скасування депутатської недоторканності: що насправді ухвалили парламентарі

      Відзначилися депутати у грудні і бійкою. Вона сталася після засідання комітету парламенту з питань аграрної політики. Сутичка відбулася між депутатом від фракції "Слуга народу" Андрієм Богданцем і ексдепутатами ВО "Свобода".

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя Зняття недоторканності
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