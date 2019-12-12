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      Прогрес у розслідуванні вбивства Гандзюк: Рада створила нову комісію

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      Рада створила тимчасову комісію у справі Гандзюк / GettyImages

      Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію щодо розслідування нападів на громадських активістів. Нардепи прийняли відповідну постанову.

      За створення комісії розслідування нападів та вбивств активістів протягом 2017 – 2018 років проголосували 347 нардепи.

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      Метою Тимчасової слідчої комісії є перевірка відомостей та з’ясування стану розслідування щодо 55 нападів на  громадських активістів у 2017-2018 роках зі "Списку Гандзюк" з метою підтвердження або спростування зазначених фактів,
      – йдеться в тексті постанови.

      Основні завдання комісії

      • проведення перевірки відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів;
      • проведення перевірки перебігу розслідування нападів правоохоронцями;
      • збір інформації від органів влади, посадових осіб та всіх причетних до питань нападів на активістів;
      • ініціювання притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законодавством.

      Головою тимчасової слідчої комісії обрали нардепа від "Слуги народу" Ігоря Василіва. Його заступницею стала нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська. Комісія працюватиме один рік, через 6 місяців з дня утворення повинна подати звіт до Верховної Ради.

      Що відомо про смерть Катерини Гандзюк

      • Активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла трохи більше, ніж рік тому. Медики тривалий час намагалися їй врятувати життя та провели кілька операцій, проте безрезультатно. Смерть її настала через кілька місяців після нападу, коли жінку облили сірчаною кислотою. У результаті 30% її тіла зазнало опіків.
      • Замовника злочину досі не знайшли. Адвокати та активісти вважають, що окрім Мангера та Левіна, імовірним організатором вбивства Гандзюк є ще колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Активісти Новини політики Законодавство Верховна Рада Справа Катерини Гандзюк Владислав Мангер Вбивство Павла Шеремета Розслідування ГПУ Руслан Рябошапка Вбивство Вбивство Віталія Олешка "Сармата"
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