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      Прогресс в расследовании убийства Гандзюк: Рада создала новую комиссию

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      Рада создала временную комиссию по делу Гандзюк / GettyImages

      Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по расследованию нападений на общественных активистов. Нардепы приняли соответствующее постановление.

      За создание комиссии расследования нападений и убийств активистов в течение 2017-2018 годов проголосовали 347 нардепа.

      Читайте также: Дело Гандзюк: вероятному заказчику преступления Мангеру уменьшили залог

      Целью Временной следственной комиссии является проверка сведений и выяснения состояния расследований по 55 нападениям на гражданских активистов в 2017-2018 годах из "Списка Гандзюк" с целью подтверждения или опровержения указанных фактов,
      – говорится в тексте постановления.

      Основные задачи комиссии

      • проведение проверки сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов;
      • проведение проверки хода расследования нападений правоохранителями;
      • сбор информации от органов власти, должностных лиц и всех причастных к вопросам нападений на активистов;
      • инициирование привлечения виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством.

      Председателем временной следственной комиссии избран нардеп от "Слуги народа" Игорь Васылив. Его заместителем стала нардепка от "Голоса" Соломия Бобровская. Комиссия будет работать один год, через 6 месяцев со дня образования должна подать отчет в Верховную Раду.

      Что известно о смерти Екатерины Гандзюк

      • Активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла чуть больше, чем год назад. Медики длительное время пытались спасти ей жизнь и провели несколько операций, однако безрезультатно. Смерть ее наступила через несколько месяцев после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате 30% ее тела подверглось ожогам.
      • Заказчика преступления до сих пор не нашли. Адвокаты и активисты считают, что кроме Мангера и Левина, вероятным организатором убийства Гандзюк является еще бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука – Игорь Павловский.

      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Активисты Новости политики Законодательство Верховная Рада Убийство Павла Шеремета Владислав Мангер Дело Екатерины Гандзюк Убийство Виталия Олешко "Сармата" Убийство Руслан Рябошапка ГПУ Расследования
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