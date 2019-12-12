Прогресс в расследовании убийства Гандзюк: Рада создала новую комиссию

Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по расследованию нападений на общественных активистов. Нардепы приняли соответствующее постановление.

За создание комиссии расследования нападений и убийств активистов в течение 2017-2018 годов проголосовали 347 нардепа.

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Целью Временной следственной комиссии является проверка сведений и выяснения состояния расследований по 55 нападениям на гражданских активистов в 2017-2018 годах из "Списка Гандзюк" с целью подтверждения или опровержения указанных фактов,

– говорится в тексте постановления.

Основные задачи комиссии

проведение проверки сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов;

проведение проверки хода расследования нападений правоохранителями;

сбор информации от органов власти, должностных лиц и всех причастных к вопросам нападений на активистов;

инициирование привлечения виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством.

Председателем временной следственной комиссии избран нардеп от "Слуги народа" Игорь Васылив. Его заместителем стала нардепка от "Голоса" Соломия Бобровская. Комиссия будет работать один год, через 6 месяцев со дня образования должна подать отчет в Верховную Раду.

Что известно о смерти Екатерины Гандзюк

Активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла чуть больше, чем год назад. Медики длительное время пытались спасти ей жизнь и провели несколько операций, однако безрезультатно. Смерть ее наступила через несколько месяцев после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате 30% ее тела подверглось ожогам.

Заказчика преступления до сих пор не нашли. Адвокаты и активисты считают, что кроме Мангера и Левина, вероятным организатором убийства Гандзюк является еще бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука – Игорь Павловский.

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