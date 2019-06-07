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      Какая компания претендует на самую крупный газоносный участок в Черном море

      Схемы 29 Читати новину українською

      Сейчас у Украины нет достаточных собственных мощностей для разработки Черноморского шельфа. Следовательно, она объявила конкурс на привлечение частного партнера для разработки морского участка "Дельфин" – одной из крупнейших газоносных участков в Черном море. Победитель отбора будет пользоваться участком 50 лет, однако будет отдавать Украине 11% добытых углеводородов.

      Какие газовые месторождения аннексировала Россия?

      Вблизи Одессы в Черном море расположено Одесское газовое месторождение, за ним – Голицынское и Штормовое. До весны 2014 года его разрабатывало украинское государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз".

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      ​Впрочем, в 2014 году Россия аннексировала Крым и захватила 9 из 10 месторождений, на разработку которых получил лицензии украинский "Черноморнефтегаз". Теперь их контролирует клон – "Черноморнефтегаз", зарегистрированный по российскому законодательству.

      Россияне захватили даже те объекты на шельфе, которые расположены ближе к материковой Украине, чем к Крыму.

      Росія захопила 9 із 10 українських родовищ
      Россия захватила 9 из 10 украинских месторождений

      ​Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин пояснил: "на всех учреждениях "Черноморнефтегаза", которые находятся на шельфе Черного моря, находятся россияне – как технический персонал незаконного предприятия, осуществляющего добычу, так и представители соответствующих спецслужб и вооруженных сил Российской Федерации".

      В апреле 2019 года украинское правительство, временно потеряв контроль над 90% освоенных месторождений в Черном море, объявило конкурс на заключение соглашения о распределении углеводородов – то есть нефти и газа. ​Их предлагают найти в Черном море, в пределах участка "Дельфин" – и делиться добытым с государством. Соглашение предусматривает, что такое сотрудничество продлится полвека.

      Как Украина искала компанию на участок газовых месторождений?

      Участок "Дельфин" – это почти 9,5 тысяч квадратных километров моря. Он больше чем, например, вся территория Республики Кипр.

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      В конкурсной документации, обнародованной Министерством энергетики говорится, что ресурсная база оценивается в 286 миллионов тонн условного топлива. А к потенциальному инвестору были выдвинуты требования:

      1. полтора миллиарда гривен инвестиций на разведку;
      2. минимум 5 скважин за первые пять лет;
      3. государственная доля прибыльной продукции должна составлять не менее 11%.

      Однако здесь один неприятный нюанс, который решили скрыть – в пределах участка захвачены украинские газодобывающие объекты и вооруженные россияне на них.


      Условия к потенциальному инвестору

      Эксперты подтверждают, что предложенный правительством "Дельфин" на самом деле имеет значительные запасы углеводородов. "Шельф на сегодня разведан менее, чем на 3%. И возможность обнаружения больших запасов нефти и газа там достаточно высокая, – рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

      Когда будет известно имя победителя? 12 июня 2019 года истекает отведенный 60-дневный срок для подачи заявок. Тогда произойдет раскрытие предложений межведомственной комиссией по распределению ресурсов, которую возглавляет министр энергетики Игорь Насалик. Однако пока неизвестно, сколько поступило заявок и насколько большой интерес к месторождению. Но один претендент занял активную позицию.

      Кто может победить в конкурсе на участок с газовыми месторождениями?

      Frontera Resources – это компания с американскими корнями, которая сама же и инициировала проведение конкурса. Участники рынка энергетики предполагают, что именно под нее этот конкурс и организовали на скорую руку. При этом, анализ деятельности этой фирмы вызывает сомнения, что соглашение с ней будет оптимальным вариантом для украинского государства.

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      Именно Frontera Resources, не реализовав предыдущую инициативу – выступила уже с новой: провести конкурс в Украине на распределение газа и нефти из Черного моря. И правительство такой конкурс объявило.

      Центральный офис компании находится в Техасе. Однако, бизнес-интересы Frontera преимущественно сосредоточены в Грузии и Молдове. Два ключевых лица компании-это Стив Никандрос, почетный президент Frontera Resources, бизнесмен, бывший член Международного консультативного совета Atlantic Council. И Заза Мамулаишвили – соучредитель, член правления Frontera, бизнесмен грузинского происхождения.

      Власники техаської компанії
      Владельцы техасской компании

      Похоже, что Frontera Resources – потенциальный фаворит уже украинского конкурса. Однако, она не имеет опыта и ресурсов, чтобы самостоятельно начать работы на шельфе.

      Почему эта компания может принести Украине проблемы?

      Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах объясняет отсутствие необходимого опыта вероятным посредничеством, которое осуществляет компания: "Насколько я понимаю, Frontera достаточно близка к компаниям, которые являются некими посредниками. То есть, они берут на себя риск сделать такое пакетное решение, выйти в какую-то страну, договориться о получении определенной области".

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      Он добавил, что так они обещают инвестировать в нее и проводить определенную программу работ, а потом, когда они выиграют, начинают искать компанию, которая может присоединиться к ним и помогать в реализации этого процесса. Или просто продать этот участок кому-то другому.

      Более того – Frontera Resources является убыточной, судя по ее финансовому отчету за часть 2017 и 2018 годов. По просьбе журналистов "Схем" его также проанализировал инвестбанкир и управляющий партнер Capital Times Эрик Найман. Говорит – фирма "хронически" убыточна.

      Она хронически убыточна. Им не удается зарабатывать деньги. При чем они так проедают капитал, которого не так уж и много. У них дефицит собственного капитала. Минус 37 миллионов долларов собственный капитал и ежегодные убытки генерируются в районе – по несколько миллионов долларов в год,
      – проанализировал Найман.

      Почему компания заинтересовалась Украиной?

      Для входа на украинский рынок, Frontera основала здесь две дочерние компании. Их украинские директора – это две нанятые бухгалтерши, которые не имеют отношения к нефте- и газодобычи. В налоговой оба предприятия не зарегистрированы плательщиками НДС – а, следовательно, не имеют существенных оборотов. В 2018 году у них отсутствовал доход, имели место только расходы на сумму в 23 тысячи гривен.

      По телефонному номеру ответили сотрудники, которые открестились: "Мы ведем бухгалтерию этой компании, но мы не являемся этой компанией".

      Больше – смотрите в видео.

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      Теги: Новости Украины Новости США Деньги Техас Новости Одессы Чорное море Рынок газа Газ Расследования
      Источник: 24 канал
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