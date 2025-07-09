У врага сейчас 2 ключевые цели на фронте: OSINT-аналитик раскрыл замысел Кремля

Ситуация на фронте сейчас крайне динамичная. К примеру, на Харьковском направлении враг пытается заходить в носу населенные пункты, в то же время на Сумском российское наступление затормозилось.

В эфире 24 Канала военный обозреватель, OSINT-аналитик Виталий Кононученко оценил, на каких направлениях ситуация на фронте обостряется и какие две главные задачи оккупантов.

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Чего сейчас больше всего хочет враг на фронте

Сейчас две самые опасные тенденции на фронте – продвижение врага в глубину Днепропетровской области и клин между Покровском и Константиновкой, потому что здесь оккупанты пытаются продвигаться таким образом, чтобы вообще пройти в Дружковку и приблизиться к Краматорску.

Если нам удастся отражать усилия именно на этих двух направлениях и до конца лета не дать россиянам осуществить их намерения, то это будет уже бесспорно нашим успехом,

– сказал Кононученко.

Также неспроста ситуация на Харьковщине. Россияне пытаются двигаться в сторону Купянска, чтобы взять его в полуклешни с севера. Ведь продвижение врага с юга со стороны населенного пункта Песчаное, которое происходило еще зимой и весной, не дало значительного результата.

Тогда российским захватчикам удалось тактически продвинуться, но южную часть клешни им не удалось сформировать и прорваться к реке Оскол.

К северу от Купянска противник прорывается вдоль границы. Россияне пытаются заходить в новые населенные пункты, где раньше не было активных боевых действий.

"Есть продвижение в глубину со стороны населенного пункта Тополя. Сейчас выглядит так, что оккупанты хотят взять Купянск в полукольцо именно с севера", – добавил военный обозреватель.

Почему затормозилось наступление на Сумщине

На севере Сумщины, где несколько недель назад россияне пошли в наступление, продвигаются украинские войска. В то же время враг перегруппировывается и пополняет свои силы, потому что предыдущие штурмы не дали желаемого результата.

Учитывая, что там, где сейчас пролегает линия фронта, у нас не было построено значительных оборонительных сооружений, а также дефицит подразделений, прежде всего беспилотных систем, то сейчас ситуация складывается для нас едва ли не лучшим образом,

– отметил Кононученко.

По его словам, в течение последних дней каких-то значительных штурмов, которые были в начале и в середине июня, на этом направлении уже не было. В частности, речь идет о продвижении широким фронтом, когда оккупанты шли фактически от Юнаковки до Хотина и наши войска не могли их остановить ни дронами, ни пехотой.

В общем главная цель наступления россиян на Сумщине – доставать артиллерию в Сумы, чтобы терроризировать гражданское население. Поэтому оккупанты пытались подойти к пгт Хотень, чтобы откуда обстреливать областной центр артиллерию, FPV-дронами и тому подобное.

Кроме этого, во время Ставки Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ продолжают восстанавливать позиции, где это возможно, и удерживают контроль на территориях Курской и Белгородской областей России.