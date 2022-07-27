Какие бы ни были у них планы – мы их сломаем, – Зеленский обратился к украинцам
27 июля 2022 , 22:29Читати новину українською
Бойцы ВСУ разрушили Антоновский мост, чем испортили планы российским оккупантам. Конечно, все переправы отстроят на средства Украины после победы над захватчиками.
Об этом во время своего вечернего обращения 27 июля рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
Интересно россия могла потерять в Украине до 125 тысяч человек убитыми и ранеными, – The Economist
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