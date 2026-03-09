Укр Рус
9 марта, 13:31
3

Повестки в 2026 году: какие они бывают и где их могут вручить

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В 2026 году мужчины могут получить различные виды повесток, такие как для уточнения учетных данных, для прохождения ВВК, мобилизационное распоряжение и повестка на отправку в армию.
  • Повестки могут вручать представители ТЦК, местных администраций, предприятий, СБУ и других организаций в любое время суток по месту жительства, работы, учебы или в общественных местах.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины могут получать несколько видов повесток.

В повестке обязательно должна быть указана цель вызова военнообязанного человека. Об этом пишет "Эспрессо".

Какие повестки могут вручить в 2026 году?

В 2026 году мужчины могут получить такие виды повесток:

  • Для уточнения учетных данных. Ее выдают для обновления информации о состоянии здоровья, семейное положение, место работы и другие важные сведения.
  • На прохождение ВВК. Эта повестка содержит подпись начальника Территориального военного комиссариата. Она требует от мужчины пройти медицинский осмотр. К повестке прилагается специальная карточка, в которой будет указано заключение комиссии о пригодности, непригодность или ограниченную пригодность к службе.
  • Мобилизационное распоряжение. Такая повестка выдается военнообязанному после того, как медкомиссия признала его пригодным для военной службы. Она подтверждает, что военнообязанный включен в мобилизационный резерв. В нем могут быть указаны подразделение или место сбора. Это подготовительный документ – фактической отправки в войска еще нет.
  • Повестка на отправку в армию. Выдается, когда человека уже призывают на службу. В ней указывают точную дату, время и место, куда нужно прибыть. После этого человека отправляют в учебный центр или воинскую часть.

Где могут вручать повестки?

Повестки могут распечатать и вручить лично во время оповещения или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

Кто имеет право вручать повестки:

  • представители ТЦК и СП;
  • работники местных администраций или советов; представители предприятий, учреждений или организаций;
  • сотрудники разведывательных органов и СБУ – но только резервистам и людям, которые находятся на их учете.

Повестки могут вручить в любое время суток:

  • по месту жительства;
  • на работе или учебе;
  • в общественных местах или зданиях;
  • в ТЦК;
  • на блокпостах;
  • на пунктах пропуска через государственную границу.

