Тактика Первой мировой, – Мусиенко назвал цели россиян в Сумской области

Россия использует бронепоезда, в частности на Запорожском направлении. Она применяет методы Первой мировой войны – на бронепоезда устанавливают обычные зенитные установки для обороны и сопровождения грузов.

Об этом рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала. Он пояснил, что идея бронепоездов появилась из-за роста нападений украинского подполья и движения сопротивления на железную дорогу.

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На Севере россияне чаще дезертируют

Мусиенко также добавил, что успешные спецоперации украинских сил заставляют врага усиливать меры по логистике и безопасности своей группировки.

В частности, на Запорожском направлении перебрасывают Росгвардию и карателей для российских войск на Курщину и Сумщину,

– сказал Александр Мусиенко.

Он добавил, что речь идет о солдатах, которые начали дезертировать. Российские паблики распространяют информацию, что после гибели героя России – генерал-майора, заместителя командующего военно-морского флота России Михаила Гудкова – посыпалось командование бригады и сектора. Из-за этого среди личного состава часто фиксируют отказы выполнять приказы.

"Переброска Росгвардии, в частности кадыровцев, связана с необходимостью предотвращать дезертирство. Вот такая роль может быть. Относительно непосредственной активности – грузы часто перебрасываются по фронту. У врага есть проблемы с логистикой, к которым прилагаются наши Силы обороны", – сказал Мусиенко.

Враг "забуксовал" из-за сопротивления Украины

Он объяснил, что в Сумской области враг больше не продвигается вглубь Украины. Враг держит полосу "буферной зоны", готовится к наступлению и хочет установить ее, а возможно – расширить и продвинуться до города Сумы.

ВСУ немного "подрезали" фланги врага, который пытался расширить плацдарм в зонах ответственности бригад территориальной обороны. Удалось остановить его продвижение, срезать фланги и укрепить позиции, чтобы враг не имел успехов.

Он объяснил, что враг, вероятно, будет пытаться удержать существующий плацдарм. Также добавил, что, хоть и незначительная, часть территории России в Курской области до сих пор находится под контролем подразделений ВСУ. Там они имеют надежные оборонительные рубежи и наносят удары противнику.

Что происходит на Сумском направлении: смотрите по карте

Мусиенко отметил, что британская разведка отмечает: ликвидация российских генералов, штабов и командного состава, а также удары по Курской области в последние недели существенно подорвали способность России управлять войсками.

Возник организационный беспорядок. ВСУ воспользовались ситуацией, провели ряд успешных контрнаступлений и планируют их продолжать. Даже с имеющимися ресурсами удается не только сдерживать врага, но и иногда контратаковать.