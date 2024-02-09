Путин признал, что Россия не достигла "целей" войны и начал рассказывать о "денацификации"
Владимир Путин в интервью американскому конспирологу Такеру Карлсону заявил, что Россия не достигла "целей" в войне против Украины. Президент вражеского государства также высказался относительно оккупированного Крыма.
Путин признал, что военные действия Кремля в Украине не принесли желаемых результатов. В частности, одной из недостигнутых целей он назвал "денацификацию", которая предусматривает "запрет неонацистских движений", что якобы существуют в Украине.
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Путин о Крыме, Стамбуле и "денацификации"
Путин утверждает, что оккупация Крыма была "вынужденным шагом", поскольку полуостров якобы был под угрозой. В то же время "беспристрастный журналист" Такер Карлсон, известный своими пророссийскими взглядами, констатировал в ходе этого разговора, что возвращение Крыма Украине, как условие мира, является чем-то нереалистичным.
Вместе с тем кремлевский главарь обвинил Украину в нежелании вести переговоры, продолжая распространять кремлевские пропагандистские нарративы. В интервью он повторил известные тезисы российской пропаганды, в частности, касающиеся войны против Украины.
Украина начала войну, а цель России – прекратить ее... Денацификация. После обретения Независимости Украина начала искать, как говорят некоторые аналитики на Западе, свою идентичность. И ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером,
– уверяет глава террористического государства.
Путин заявил, что проблема "денацификации" поднималась, в частности, в ходе переговорного процесса в Стамбуле весной 2022 года. Он поспешил подчеркнуть, что "не по инициативе Кремля" завершился диалог, а – западных партнеров, которые убедили Москву отвести войска из-под Киева.Как мы помним, россияне под предлогом "жеста доброй воли" отступили с Севера Украины. По словам Путина, именно после этого Киев якобы отверг все договоренности, достигнутые в Турции, и начал вести агрессивную войну при поддержке США и других западных партнеров. В то же время почему же тогда Россия "решила" повторить соответствующие "жесты" на Харьковщине и Херсонщине, президент вражеского государства не уточнял.
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Контекст
- Рассказывая о цели своего приезда в Москву и записи интервью с Путиным, американский псевдожурналист Карлсон отмечал, что граждане США имеют право знать о целях одной из сторон в войне, на которую выделяет деньги Вашингтон. По его словам, якобы является неправильным то, что никто из западных журналистов не взял интервью у Путина после 24 февраля 2022 года.
- В конце концов, двухчасовой разговор с "американского Соловьева" и президента России не знаменовался чем-то новым. Кремлевский главарь длительную часть хронометража рассказывал свою, вымышленную версию истории со времен Руси-Украины до наших дней. Также он повторял то, что от него и так можно было услышать после начала полномасштабного вторжения.
- Самый главный месседж можно описать так: это "не Россия" начала войну, а Украина. Российские войска "вынуждены были" войти на территорию соседнего государства, поскольку в Украине "царит неонацизм" и "поют дифирамбы Гитлеру".