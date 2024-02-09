Путин признал, что Россия не достигла "целей" войны и начал рассказывать о "денацификации"

Владимир Путин в интервью американскому конспирологу Такеру Карлсону заявил, что Россия не достигла "целей" в войне против Украины. Президент вражеского государства также высказался относительно оккупированного Крыма.

Путин признал, что военные действия Кремля в Украине не принесли желаемых результатов. В частности, одной из недостигнутых целей он назвал "денацификацию", которая предусматривает "запрет неонацистских движений", что якобы существуют в Украине.

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Путин о Крыме, Стамбуле и "денацификации"

Путин утверждает, что оккупация Крыма была "вынужденным шагом", поскольку полуостров якобы был под угрозой. В то же время "беспристрастный журналист" Такер Карлсон, известный своими пророссийскими взглядами, констатировал в ходе этого разговора, что возвращение Крыма Украине, как условие мира, является чем-то нереалистичным.

Вместе с тем кремлевский главарь обвинил Украину в нежелании вести переговоры, продолжая распространять кремлевские пропагандистские нарративы. В интервью он повторил известные тезисы российской пропаганды, в частности, касающиеся войны против Украины.

Украина начала войну, а цель России – прекратить ее... Денацификация. После обретения Независимости Украина начала искать, как говорят некоторые аналитики на Западе, свою идентичность. И ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером,

– уверяет глава террористического государства.

Путин заявил, что проблема "денацификации" поднималась, в частности, в ходе переговорного процесса в Стамбуле весной 2022 года. Он поспешил подчеркнуть, что "не по инициативе Кремля" завершился диалог, а – западных партнеров, которые убедили Москву отвести войска из-под Киева.

, россияне под предлогом "жеста доброй воли" отступили с Севера Украины. По словам Путина, именно после этого Киев якобы отверг все договоренности, достигнутые в Турции, и начал вести агрессивную войну при поддержке США и других западных партнеров. В то же время почему же тогда Россия "решила" повторить соответствующие "жесты" на Харьковщине и Херсонщине, президент вражеского государства не уточнял.

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