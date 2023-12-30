Какие документы нужно носить с собой военнообязанным мужчинам во время военного положения

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Поэтому мужчины призывного возраста должны носить определенные документы.

О каких именно документах идет речь, рассказал руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко.

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Что должен носить с собой военнообязанный

Так, мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ. Если это призывник, то он должен носить с собой удостоверение о пребывании на воинском учете, то есть удостоверение о приписке к призывному участку.

Для военнообязанных обязательно брать с собой всюду военный билет или временное удостоверение.

В то же время все украинцы независимо от возраста и пола в условиях военного положения должны иметь документы, идентифицирующие личность. Это может быть либо обычный паспорт, либо заграничный, студенческий билет, водительские права и т.д.

Имеют ли право работники ТЦК проверять документы

Согласно действующему законодательству, в Украине сотрудники ТЦК не могут самостоятельно проверять паспорта у военнообязанных. Их должны сопровождать уполномоченные представители Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной Гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Государственной таможенной службы Украины, Вооруженных сил Украины.

По словам юриста и младшего лейтенанта запаса Владимира Романчука, представители ТЦК могут потребовать у мужчины призывного возраста предъявить документы при наличии одного из семи оснований.