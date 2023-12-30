Про які саме документи йдеться, розповів керівник Львівського обласного ТЦК та СП полковник Олександр Тіщенко.

Дивіться також З України нібито не випускають чоловіків, які мають право на виїзд: у ДПСУ пояснили ситуацію

Що повинен носити із собою військовозобов'язаний

Так, чоловіки від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ. Якщо це призовник, то він має носити із собою посвідчення про перебування на військовому обліку, тобто посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Для військовозобов'язаних обов'язково брати із собою усюди військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Водночас всі українці незалежно від віку та статі в умовах воєнного стану повинні мати документи, які ідентифікують особу. Це може бути або звичайний паспорт, або закордонний, студентський квиток, водійські права тощо.

Чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи

Відповідно до чинного законодаства, в Україні співробітники ТЦК не можуть самостійно перевіряти паспорти у військовозобов'язаних. Їх мають супроводжувати уповноважені представники: Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Державної митної служби України, Збройних сил України.

За словами юриста та молодшого лейтенанта запасу Володимира Романчука, представники ТЦК можуть вимагати у чоловіка призовного віку пред'явити документи за наявності однієї з семи підстав.