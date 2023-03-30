Что нужно многодетному отцу, чтобы уехать с территории Украины

Из-за полномасштабной фазы войны более года в Украине продолжается военное положение, которое внесло определенные ограничения для украинцев. Речь, в частности, и о возможности выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Однако есть некоторые исключения, когда покидать территорию Украины могут и мужчины. Одним из них является воспитание трех и более несовершеннолетних детей, то есть когда мужчина является многодетным отцом.

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Какие документы нужны для выезда за границу многодетному отцу

Однако, чтобы пересечь государственную границу, необходимо собрать пакет документов. Документами, подтверждающими самостоятельное воспитание ребенка, могут быть:

свидетельства о рождении детей (3 и более);

удостоверение отца многодетной семьи;

решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Однако если мужчина не проживает одной семьей со своим ребенком или детьми, необходимо также предоставить доказательства содержания такого ребенка (детей). Такими подтверждающими документами могут быть:

решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей),

справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размере уплаты таких алиментов и т.д.

Следует отметить, что многодетный отец может пересекать границу не только для сопровождения своих несовершеннолетних детей. Он может выехать с территории Украины и без них, однако для этого должен иметь указанные документы или их нотариально заверенные копии.

Мобилизация в Украине: последние новости

Член Комитета, представитель президента в парламенте Федор Вениславский рассказал, что в Украине работают над усовершенствованием процедуры проведения мобилизационных мероприятий. В частности, эти изменения будут способствовать урегулированию вопроса выдачи повесток военнообязанным внутренне перемещенным лицам, которые сейчас вынужденно проживают не по месту постоянной регистрации.

Также он рассказал, что в будущем в Украине могут вручать повестки через мессенджеры. Однако еще рано говорить о соответствующем законопроекте.

Заметим, что из-за возможного размещения в Беларуси ядерного оружия появились слухи, что это приведет к усилению мобилизации. Однако по словам Вениславского, пока нет проблем с комплектованием ВСУ, а расположение тактического ядерного оружия не приведет к усилению мобилизации. В то же время усиливать ее будут только в случае существования реальной угрозы вторжения из Беларуси.