Некоторые параметры лучше, чем у F-16: какие западные истребители могут заменить Су-24 в будущем

Украина вряд ли получит французские истребители Alpha Jet, на которых первая группа украинских пилотов завершила обучение, поскольку это лишь учебно-тренировочные самолеты. Но важно то, что после них пересаживаются на Mirage 2000, которые Франция может предоставить Украине.

Об этом еще раньше заявлял французский президент Эммануэль Макрон. Известно, что Mirage сейчас проходят модернизацию, и в перспективе могут заменить истребители Су-24. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал 24 Каналу, как они могут усилить украинское небо.

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Mirage 2000 могут заменить украинские Су-24

По словам Коваленко, если рассматривать истребители Mirage 2000 исключительно по характеристикам, они действительно лучше по высоте полета и скорости, чем самолеты F-16.

Однако французские суда имеют немало проблем:

могут использовать небольшое количество средств поражения, как и F-16;

не такие распространенные, как F-16, которые являются не только базой истребителей и модернизации различных уровней, но и большим количеством запчастей. Логистикой, которая в случае необходимости может обеспечить восстановление самолета.

Еще в 2023 году у меня спрашивали, может ли Франция что-то поставлять Украине, я говорил, что да. Это могут быть Dassault Rafale, как вариант конкуренции с F-16, или Mirage 2000, потому что используют ракеты SCALP и Storm Shadow. Они адаптированы на все 100%,

– отметил Александр Коваленко.

В свою очередь, Украина использует эти ракеты исключительно на фронтовых бомбардировщиках советского типа Су-24. Однако с ограниченным функционалом, потому что они не подходят для этого оружия. Да, их интегрировали, но не полностью. Они имеют изношенный ресурс, поэтому так или иначе должны быть заменены.

И точно не самолетами F-16. Чтобы приспособить их к использованию SCALP или Storm Shadow, необходимо полгода модернизации. Поэтому с большой вероятностью французские истребители Mirage 2000 в перспективе могут заменить Су-24.