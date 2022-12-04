Приговор в Гааге не предусматривает смертной казни, – Данилов о гарантиях безопасности для России
Источник:Алексей Данилов
Французский президент Эммануэль Макрон сказал, что если Россия согласится на мирные переговоры, то она должна получить гарантии безопасности. То есть террористы и убийцы получат легитимность.
Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что оккупантам вместо Нюрнберга предлагают подписание соглашения и рукопожатия.
К теме На Востоке оккупанты применяют запрещенное химическое оружие: ВМС рассказали важные подробности
"Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось", – сказал Данилов.
На что могут надеяться оккупанты
Как подчеркнул секретарь СНБО, не Россия должна получить гарантии безопасности, а мир, которому она угрожает. Он вспомнил, что если у страны нет оружия, то она не представляет опасности. Это показал опыт Будапештского меморандума в 1994 году.
По мнению Данилова, Россия должна быть денуклеаризирована и демилитаризована, и тогда это станет лучшей гарантией мира. Секретарь СНБО отметил, на что могут рассчитывать россияне.
Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь, – заявил Данилов.
Что известно о заявлении Макрона
- Французский президент считает, что Европа должна строить будущую архитектуру безопасности, в которой Россия хочет получить гарантии. По мнению Макрона, это нужно, потому что Владимир Путин постоянно говорил о страхе НАТО перед своими границами.
- Институт изучения войны (ISW) сообщил, что "требование России в отношении "гарантий безопасности" – это часть крупной информационной операции".
- Аналитики ISW отметили, что оккупанты пытаются показать НАТО провокатором вторжения в Украину.