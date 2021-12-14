Какие города Украины наиболее комфортные для ІТ-специалиста
Источник:DOU
Самыми комфортными для жизни айтишников являются западные города Украины. Первым в рейтинге оказался Ивано-Франковск.
Города-миллионники – не о комфорте
Ниже всего в рейтинге – Херсон, Запорожье, Черновцы и Николаев. Их айтишники преимущественно не выбирают для жизни.
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Города-миллионники точно не о комфорте, но именно в них лучше всего строить карьеру. Однако тренд на ремоут продолжается, так что можем прогнозировать, что рынок перестроится и развитие карьеры не будет зависеть от локации,
– говорится в сообщении.
Пятерка самых комфортных городов для айтишников
- Ивано-Франковск,
- Львов,
- Винница,
- Харьков,
- Чернигов.
Кстати, именно в такой последовательности города и рекомендуют для жизни работникам IT-сферы.
Какие города рекомендуют для жизни айтишникам / Карта DOU
Сколько зарабатывают айтишники в Украине
Только более 10% украинских специалистов IT-сферы зарабатывают более 5 тысяч долларов. В то же время большинство получают зарплату в размере от 500 до 1500 долларов.
Лишь несколько раз специалисты зафиксировали зарплаты айтишников в 10 – 12 тысяч долларов. Такую оплату получают сотрудники компании Tech Lead/Solution Architect.
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