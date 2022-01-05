Какие города уже охватили протесты в Казахстане: карта
Источник:телеграм-канал "Настоящее время"
В Казахстане уже третий день бушуют массовые протесты. В общей сложности "газовые" митинги охватили 15 городов страны.
Крупнейшие города Казахстана охватили протесты в нескольких массовых беспорядках и захватах админзданий. Также в нескольких городах действует режим чрезвычайного положения.
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Где самые большие протесты
Наиболее критической ситуация в Алматы. Там, кроме митингов, продолжаются и массовые беспорядки и захваты админзданий – акимата, прокуратуры и бывшей резиденции президента. Также там действует режим чрезвычайного положения. К наведению порядка в городе власти привлекли военных.
В Актобе также продолжаются митинги и массовые беспорядки. Митингующие пытались захватить акимат, однако силовики применили водометы.
Ситуация в других городах выглядит так:
- Нур-Султан – действует режим чрезвычайного положения;
- Усть-Камнегорск – митинги и привлечения военных;
- Талдыкорган – митинги. Протестующие попытались свалить памятник Назарбаеву;
- Шимкент – митинги;
- Семей – митинги;
- Павлодар – митинги;
- Кокшетау – митинги;
- Костанай – митинги;
- Уральск – митинги;
- Атырау – митинги;
- Актау – режим чрезвычайного положения и вовлечения;
- Жанаозен – митинги;
- Жезказган – митинги.
Карта митингов в Казахстане / фото "Настоящее время"
Последние новости из Казахстана
- Почти на всей территории Казахстана отсутствует доступ к интернету. Поэтому граждане не могут осуществлять бесконтактную оплату, не работает приложение главного банка страны и прекратили вещание ряд каналов. Также в Алматы и Нур-Султане нет мобильной связи.
- Президент Касым-Жомарт Токаев уволил своего предшественника Нурсултана Назарбаева с должности главы Совбеза Казахстана и сам его возглавил.
- В своем обращении он сообщил, что уже есть первые погибшие из-за протестов, однако конкретной цифры Токаев не назвал.