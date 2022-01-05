Какие города уже охватили протесты в Казахстане: карта

В Казахстане уже третий день бушуют массовые протесты. В общей сложности "газовые" митинги охватили 15 городов страны.

Крупнейшие города Казахстана охватили протесты в нескольких массовых беспорядках и захватах админзданий. Также в нескольких городах действует режим чрезвычайного положения.

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Где самые большие протесты

Наиболее критической ситуация в Алматы. Там, кроме митингов, продолжаются и массовые беспорядки и захваты админзданий – акимата, прокуратуры и бывшей резиденции президента. Также там действует режим чрезвычайного положения. К наведению порядка в городе власти привлекли военных.

В Актобе также продолжаются митинги и массовые беспорядки. Митингующие пытались захватить акимат, однако силовики применили водометы.

Ситуация в других городах выглядит так:

Нур-Султан – действует режим чрезвычайного положения;

– действует режим чрезвычайного положения; Усть-Камнегорск – митинги и привлечения военных;

– митинги и привлечения военных; Талдыкорган – митинги. Протестующие попытались свалить памятник Назарбаеву;

– митинги. Протестующие попытались свалить памятник Назарбаеву; Шимкент – митинги;

– митинги; Семей – митинги;

– митинги; Павлодар – митинги;

– митинги; Кокшетау – митинги;

– митинги; Костанай – митинги;

– митинги; Уральск – митинги;

– митинги; Атырау – митинги;

– митинги; Актау – режим чрезвычайного положения и вовлечения;

– режим чрезвычайного положения и вовлечения; Жанаозен – митинги;

– митинги; Жезказган – митинги.



Карта митингов в Казахстане / фото "Настоящее время"

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Почти на всей территории Казахстана отсутствует доступ к интернету. Поэтому граждане не могут осуществлять бесконтактную оплату, не работает приложение главного банка страны и прекратили вещание ряд каналов. Также в Алматы и Нур-Султане нет мобильной связи.

Президент Касым-Жомарт Токаев уволил своего предшественника Нурсултана Назарбаева с должности главы Совбеза Казахстана и сам его возглавил.

В своем обращении он сообщил, что уже есть первые погибшие из-за протестов, однако конкретной цифры Токаев не назвал.

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