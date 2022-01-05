Какие города уже охватили протесты в Казахстане: карта

5 января 2022 , 16:33
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал "Настоящее время"

В Казахстане уже третий день бушуют массовые протесты. В общей сложности "газовые" митинги охватили 15 городов страны.

Крупнейшие города Казахстана охватили протесты в нескольких массовых беспорядках и захватах админзданий. Также в нескольких городах действует режим чрезвычайного положения.

Обратите внимание В Нур-Султане усиливают охрану администрации: запрещен проезд авто

Где самые большие протесты

Наиболее критической ситуация в Алматы. Там, кроме митингов, продолжаются и массовые беспорядки и захваты админзданий – акимата, прокуратуры и бывшей резиденции президента. Также там действует режим чрезвычайного положения. К наведению порядка в городе власти привлекли военных.

В Актобе также продолжаются митинги и массовые беспорядки. Митингующие пытались захватить акимат, однако силовики применили водометы.

Ситуация в других городах выглядит так:

  • Нур-Султан – действует режим чрезвычайного положения;
  • Усть-Камнегорск – митинги и привлечения военных;
  • Талдыкорган – митинги. Протестующие попытались свалить памятник Назарбаеву;
  • Шимкент – митинги;
  • Семей – митинги;
  • Павлодар – митинги;
  • Кокшетау – митинги;
  • Костанай – митинги;
  • Уральск – митинги;
  • Атырау – митинги;
  • Актау – режим чрезвычайного положения и вовлечения;
  • Жанаозен – митинги;
  • Жезказган – митинги.


Карта митингов в Казахстане / фото "Настоящее время"

Последние новости из Казахстана

Больше о протестах в Казахстане в нашем сюжете: смотрите видео

Автор: Іван Магуряк