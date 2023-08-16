Сейчас Украина стремится получить нравственную глобальную политику. Впрочем, это иллюзия, не будет никакой моральной политики, будут исключительно циничные интересы. Такое мнение в интервью 24 Канала выразил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Важно У Зеленского сказали, сколько денег тратит Россия на ракеты, которыми убивает украинцев
До начала полномасштабного вторжения Россия была очень важным членом международного экономического сообщества, потому что умела выстраивать многоцепочечные коррупционные связи в определенных глобальных отраслях. То есть, брала на себя огромное количество рисков, а иностранные граждане получали значительные коррупционные премии.
Поэтому Россия являлась важным элементом экономического, культурного, информационного и политического распределения.
Сегодня надо от этого отказаться, потому что это объективный исторический момент – когда Россия обнулила себя. Она показала всем, что не умеет играть по правилам. Если ты хочешь, чтобы правила все же сохранились, и стабильно прогнозируемо жить следующие 10 – 15 лет, то должен просто выгнать того, кто эти правила сломал,
– подчеркнул политик.
Кому выгодно сотрудничество с Россией
До сих пор многие привыкли, что получают от России достаточный доход "серого цвета" и лишить этого себя не могут. Поэтому ищут любые способы.
Оттуда и появляются эти разговоры, мол, давайте все-таки о чем-то с Россией договариваться, сделаем так, чтобы Россия не проиграла. Но наоборот, чтобы Россия постоянно была в замороженном конфликте, пояснил Подоляк.
Для России это гарантирует стабильность их политической системы, отсутствие трансформаций. Для Украины это гарантирует потерю государственности. Но для других стран замороженный конфликт будет означать главное – качественную коррупционную глобальную политику.
Вот когда нам говорят: "Давайте, мы там о чем-то договоримся с Россией". А мы смотрим, что на G20 Россию продолжают приглашать, это говорит о том, что определенные глобальные институты, определенные государства очень заинтересованы, чтобы это был замороженный конфликт. Но не потому, что нет решения в этом конфликте, а потому, что можно будет годами зарабатывать дополнительный "серый" доход лично для себя. А потом чувствовать себя эффектно,
– резюмировал советник главы ОПУ.
Кто до сих пор продолжает сотрудничество с Россией
- Неоднократно были зафиксированы длинные очереди на границе России и Казахстана. Из Казахстана туда фурами ввозились разнообразные товары. В частности, речь идет о военной технике. Министерство обороны Казахстана начало оправдываться и находить пути препятствия.
- По словам аналитиков, Россия и Китай сотрудничают в военной сфере. Почти вся российская техника содержит критические китайские компоненты и становится более совершенной. Там появляется все больше китайских альтернатив, которые Россия получает через "серые" рынки или другими коррумпированными путями.
- Также стало известно, что даже Европейский Союз прибегает к схемам закупки российской продукции. Речь идет о стали, в то же время Украина до сих пор не имеет возможности ее импортировать через заблокированные порты.