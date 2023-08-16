Зараз Україна прагне отримати моральну глобальну політику. Втім це ілюзія, не буде ніякої моральної політики, будуть виключно цинічні інтереси. Таку думку в інтерв’ю 24 Каналу висловив Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Важливо У Зеленського сказали, скільки грошей витрачає Росія на ракети, якими вбиває українців

До початку повномасштабного вторгнення Росія була дуже важливим членом міжнародної економічної спільноти, тому що вона вміла вибудовувати багатоланцюжкові корупційні зв'язки в певних глобальних галузях. Тобто брала на себе величезну кількість ризиків, а іноземні громадяни отримували значні корупційні премії.

Тож Росія була важливим елементом економічного, культурного, інформаційного та політичного розподілу.

Сьогодні треба від цього відмовитись, бо це є об'єктивним історичним моментом – коли Росія обнулила себе. Вона показала всім, що не вміє грати за правилами. Якщо ти хочеш, щоб правила все ж збереглись, і стабільно прогнозовано жити наступні 10 – 15 років, то маєш просто вигнати того, хто ці правила зламав,

– наголосив політик.

Кому вигідна співпраця з Росією