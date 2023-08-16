Зараз Україна прагне отримати моральну глобальну політику. Втім це ілюзія, не буде ніякої моральної політики, будуть виключно цинічні інтереси. Таку думку в інтерв’ю 24 Каналу висловив Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
Важливо У Зеленського сказали, скільки грошей витрачає Росія на ракети, якими вбиває українців
До початку повномасштабного вторгнення Росія була дуже важливим членом міжнародної економічної спільноти, тому що вона вміла вибудовувати багатоланцюжкові корупційні зв'язки в певних глобальних галузях. Тобто брала на себе величезну кількість ризиків, а іноземні громадяни отримували значні корупційні премії.
Тож Росія була важливим елементом економічного, культурного, інформаційного та політичного розподілу.
Сьогодні треба від цього відмовитись, бо це є об'єктивним історичним моментом – коли Росія обнулила себе. Вона показала всім, що не вміє грати за правилами. Якщо ти хочеш, щоб правила все ж збереглись, і стабільно прогнозовано жити наступні 10 – 15 років, то маєш просто вигнати того, хто ці правила зламав,
– наголосив політик.
Кому вигідна співпраця з Росією
Досі багато людей звикли, що отримують від Росії достатній дохід "сірого кольору" і позбавити цього себе не можуть. Тому шукають будь-які способи.
Звідти і з'являються ці розмови, мовляв, давайте все ж про щось з Росією домовлятись, зробімо так, щоб Росія не програла. Та навпаки – аби Росія постійно була в замороженому конфлікті, пояснив Подоляк.
Для Росії це гарантуватиме стабільність їхньої політичної системи, відсутність трансформацій. Для України – це гарантує втрату державності. Але для інших країн заморожений конфлікт означатиме головне – найякіснішу корупційну глобальну політику.
От коли нам говорять: "Давайте, ми там про щось домовимось з Росією". А ми дивимось, що на G20 Росію продовжують запрошувати, це говорить про те, що певні глобальні інституції, певні держави вкрай зацікавлені, щоб це був заморожений конфлікт. Але не тому, що немає рішення у цьому конфлікті, а тому, що можна буде роками заробляти додатковий "сірий" дохід особисто для себе. А потім почувати себе ефектно,
– резюмував радник глави ОПУ.
Хто досі продовжує співпрацю з Росією
- Неодноразово були зафіксовані довжелезні черги на кордоні Росії та Казахстану. З Казахстану туди фурами ввозилися різноманітні товари. Зокрема мовиться про військову техніку. Міністерство оборони Казахстану почало виправдовуватися і шукати шляхи перешкоджання.
- За словами аналітиків, Росія та Китай співпрацюють у військовій сфері. Майже вся російська техніка містить критичні китайські компоненти і стає досконалішою. Там з'являється все більше китайських альтернатив, які Росія отримує через "сірі" ринки чи іншими корумпованими шляхами.
- Також стало відомо, що навіть Європейський Союз вдається до схем закупівлі російської продукції. Мовиться про сталь, водночас Україна досі не має змоги її імпортувати через заблоковані порти.