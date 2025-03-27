После прихода Фридриха Мерца на должность федерального канцлера Германии страна переориентируется на европейские механизмы безопасности. Она отходит от принятия решений по европейской безопасности в Вашингтоне.

Об этом сообщил в эфире 24 Канала полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Соединенные Штаты Америки в конце концов оставят Европу, так же, как в свое время оставили Корею, Афганистан, Вьетнам и, в частности, Украину. Сейчас, по мнению Свитана, США действуют в интересах Америки и Израиля.

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Он также отметил, что не понимает, почему страна с 300 миллионами населения принимает решение относительно государства, в котором всего несколько миллионов граждан.

Кто в Европе выбирает евроцентризм

"Их "зеленые человечки" присутствуют не только в Вашингтоне или Москве – они проникли во власть повсеместно. И с этим нужно правильно бороться, чтобы в Украине утвердился украиноцентризм, а в Европе – евроцентризм. Германия сейчас активно противостоит этому израильско-американскому влиянию и уже однозначно видит Украину в НАТО. Это, бесспорно, большой шаг", – отметил Роман Свитан.

Он также добавил, что Германия не изменит своего решения, ведь понимание процессов безопасности в Европе основывается именно на евроцентризме. Речь идет не только о Германии, но и о Великобритании и Франции – три ключевых государства Европы, два из которых являются ядерными.

По его словам, Франция способна самостоятельно производить весь необходимый ей военный арсенал, не допуская к своим производственным мощностям ни американцев, ни израильтян.

"Германия сейчас активно включается в этот процесс и становится лидером в создании европейской системы безопасности. Она четко понимает, что оптимальнее усиливать украинскую армию и общество, чем встречать россиян уже на немецкой земле или прикрывать страны Балтии от возможного российского вторжения", – подытожил Свитан.

Напомним, что в феврале в Германии состоялись достокові выборы. Победил Мерц, который призывал к скорейшему созданию стабильной власти в Германии.