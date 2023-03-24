Даже снятые с военного учета могут получить повестки: как это возможно

Во время мобилизации вручить повестку могут даже гражданам, которых в мирное время сняли с военного учета. Ведь этими вопросами занимается непосредственно призывная комиссия, а не уполномоченные лица, вручающие повестку.

Юрист-волонтер Горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, Владислав Зайцев рассказал, что наше законодательство различает понятие снятия и исключения из военного учета. Однако в обоих случаях лицо могут мобилизовать во время военного положения и общей мобилизации.

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Когда могут мобилизовать снять или исключены из учета

Владислав Зайцев объяснил, что в случае снятия и исключения из военного учета законодатель по-разному регулирует возможность призыва военнообязанных.

Во-первых, вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из военного учета лицу. Дело в том, что при вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствия факта отсрочки от призыва. Этими вопросами занимается непосредственно призывная комиссия,

– заявил юрист-волонтер.

Он также заверил, что в обоих случаях необходимо явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в установленное время и дату.

Более того, юрист объясняет, что снятые с военного учета лица могут подлежать призыву военной службы во время мобилизации. Однако только в том случае, если они пройдут медицинскую комиссию.

Что касается исключенных из военного учета, то они также не подпадают под категорию отсрочки. Но, есть определенные нюансы,

– заявил Владислав Зайцев.

По его словам, если военного исключить из военного учета из-за непригодности к службе на основании заключения военно-врачебной комиссии, то его не могут мобилизовать. Однако:

если исключение из учета произошло до полномасштабного вторжения, есть вероятность, что военнообязанного снова вызовут на военно-врачебную комиссию, чтобы повторно осмотреть и проверить состояние здоровья;

если военно-врачебная комиссия установила пригодность или ограниченную пригодность к службе, то мужчину могут призвать на военную службу.

Мобилизация весной 2023 года

В феврале 2023 года Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 20 мая 2023 года. То есть, мобилизация в Украине не прекращалась с 24 февраля 2022 года.

Что касается количества мобилизованных, то адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, что информация о количестве мобилизованных является тайной, ведь составляет большую ценность для врага. Более того, мобилизация происходит по территориальному принципу – каждый регион имеет определенный план относительно мобилизованных.

Следует добавить, что есть военнообязанные, имеющие право выезжать за границу. Подробнее о категориях лиц и документах, которые для этого нужны – читайте здесь.

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