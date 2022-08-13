"Включить Васю" и самострел на марше: СБУ собрала подборку "лайфхаков" оккупантов для побега

Служба безопасности Украины собрала подборку новых "лайфхаков" российских военных. Оккупанты используют их для побега домой из Украины.

Какие "лайфхаки" используют оккупанты для побега от войны

Среди этих "лайфхаков" – "включит Васю", сломать руку, соскочив пьяным с танка и самострел на марше. Такие перехваты СБУ свидетельствуют о том, что россияне деморализованы и считают войну в Украине настоящим адом.

Читайте также Перечисляли деньги в бюджет россии: в Украине заблокировали фирму из структуры "газпрома"

У части российских солдат преобладают мысли, как убежать домой. И они, не скрывая этого, обсуждают их с родственниками.

Так, мать делится с сыном "афганским" дедовым рецептом, как симулировать психическое расстройство: "Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает... короче, чтобы ты, типа, включал Васю".

А вот другому оккупанту друг предложил безболезненно сломать руку: "Нажрись и с танка пизд*нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прыгай, как щучкой в воду".

Отличились и контрактники элитной "краснознаменной" 39-й отдельной мотострелковой бригады. Они решили прямо на марше простреливать друг другу мягкие части тела, чтобы не было последствий для здоровья.

Смотрите больше – СБУ собрала подборку "лайфхаков" оккупантов для бегства от войны: видео