Які "лайфхаки" використовують окупанти для втечі від війни

Серед цих "лайфхаків" – "включить Васю", зламати руку, зіскочивши п'яним з танка та самостріл на марші. Такі перехоплення СБУ свідчать, що росіяни деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом.

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У частини з російських солдатів переважають думки, як втекти додому. І вони, не приховуючи цього, обговорюють їх з родичами.

Так, мати ділиться з сином "афганським" дідовим рецептом, як симулювати психічний розлад: "Иди в медпункт, говори, что меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает… короче, чтоб ты, типа, включал васю".

А ось іншому окупанту друг запропонував безболісно зламати руку: "Нажрись и с танка пизд*нись. Главное, чтобы шею не сломал. Прыгай, как щучкой в воду".

Відзначилися і контрактники елітної "краснознаменной" 39 окремої мотострілецької бригади. Вони вирішили просто на марші прострілювали один одному м'які частини тіла, щоб не було наслідків для здоров'я.

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