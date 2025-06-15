Какими будут глобальные последствия, если Украина проиграет: объяснение американского аналитика Бланка

Война в Украине имеет большое значение для всего мира. Поражение Украины может стать толчком к масштабному противостоянию между Россией, Китаем и США.

Об этом рассказал американский аналитик Стивен Бланк в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Как война в Украине повлияет на мир

Стивен Бланк объяснил, что война России в Украине имеет волнообразный эффект по всему миру.

Если Украина потерпит поражение, мы рискуем столкнуться с масштабным конфликтом между Россией, Китаем и США,

– подчеркнул аналитик.

По его словам, если Украина победит в войне, восстановит свою территориальную целостность, и в конце концов присоединится к НАТО и ЕС, Россия станет значительно меньшей угрозой.

Бланк отметил, что Владимир Путин останется у власти, поэтому суды за военные преступления или выплата репараций маловероятны. В то же время он сказал, что победа Украины станет действительно мощным сигналом для Китая, Ирана и Северной Кореи.

К слову, в интервью Стивен Бланк также ответил, насколько реальной является соглашение Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине. По его словам, такая договоренность будет стоить Украине очень дорого и, вероятно, будет происходить несмотря на сильное сопротивление Европы.