Про це розповів американський аналітик Стівен Бланк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Як війна в Україні вплине на світ

Стівен Бланк пояснив, що війна Росії в Україні має хвилеподібний ефект по всьому світу.

Якщо Україна зазнає поразки, ми ризикуємо зіткнутися з масштабним конфліктом між Росією, Китаєм і США,

– підкреслив аналітик.

За його словами, якщо Україна переможе у війні, відновить свою територіальну цілісність, і зрештою приєднається до НАТО та ЄС, Росія стане значно меншою загрозою.

Бланк зазначив, що Владімір Путін залишиться при владі, тому суди за воєнні злочини чи виплата репарацій малоймовірні. Водночас він наголосив, що перемога України стане дійсно потужним сигналом для Китаю, Ірану та Північної Кореї.

До слова, в інтерв'ю Стівен Бланк також відповів, наскільки реальною є угода Дональда Трампа та Владіміра Путіна щодо України. За його словами, така домовленість коштуватиме Україні дуже дорого та, ймовірно, відбуватиметься попри сильний спротив Європи.