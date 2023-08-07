Девять категорий: кто из мужчин имеет право уехать за границу с 1 августа во время военного положения

Есть определенные категории мужчин призывного возраста, которым с 1 августа во время военного положения разрешен выезд за границу. Речь идет о 9 категориях лиц.

Так, постановление Кабинет министров №57 предусматривает, что выехать смогут мужчины от 18 до 60 лет, которые получат постоянное или временное разрешение на выезд из страны. Также могут уехать мужчины до 18 и после 60 лет, пишет 24 Канал.

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Каким мужчинам призывного возраста можно выезжать за границу

Выехать из Украины даже во время действия военного положения с 1 августа могут мужчины от 18 до 60 лет:

постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключены из военного учета по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

которым разрешен выезд за границу через профессию;

которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России.

Также разрешено пересекать границу военным, имеющим разрешение, и мужчинам и женщинам госслужащим.

Как могут уехать госслужащие и госслужащие

Выехать за пределы Украины во время действия военного положения и общей мобилизации могут госслужащие и госслужащие, имеющие соответствующие документы. Их могут выпустить из страны в командировку. Так могут уехать:

члены Кабмина, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители;

руководитель аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

руководитель Офиса Президента и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители;

глава СБУ – его первый заместитель и заместители;

председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

председатель и члены Счетной палаты;

руководитель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители;

народные депутаты Украины;

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители;

постпред президента Украины в Крыму и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей ) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Для помощи военным

Для помощи Вооруженным Силам Украины могут уехать:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

По семейному положению

Из-за семейных обстоятельств уехать из Украины могут мужчины призывного возраста, которые являются родителями, опекунами или усыновителями. Речь идет о случаях:

наличия трех и более несовершеннолетних детей;

наличия детей младше 18 лет с инвалидностью;

когда одинокий отец самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен – один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью 1 или 2 группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью 1 или 2 группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Мужчина может пересечь границу, если родственники супруга нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает и беспокоится об этом члене семьи, что подтверждается документами.

Также это возможно, если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью 1 или 2 группы. Для разрешения на выезд необходимы документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность и факт ухода.

По профессии

В отпуск за границу, при наличии документов о разрешении по воинской части, может уехать военный. Также – работники заведения по уходу, состоящие на военном учете. Однако должно быть одно лицо на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе. Кроме того, уехать могут:

члены экипажей кораблей, если они двигаются на работу на морских судах, судах внутреннего плавания.

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал – в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Из-за здоровья

Из-за состояния здоровья Украину могут покинуть мужчины призывного возраста, которые имеют:

инвалидность 1 – 3 группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

инвалидность или лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающих социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из составляющих Сил обороны и Сил безопасности, пострадавших в результате войны России против Украины, едут на лечение. Об этом имеются документы и должен быть один сопровождающий родственник первой линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

по состоянию здоровья имеют отсрочку от мобилизации, сняты или исключённые из военного учета по решению комиссии из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеющие соответствующие документы из доказывающих это ТЦК.