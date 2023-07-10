Какие категории мужчин 18–60 лет чаще всего уезжают за границу: инфографика ГПСУ
Источник:Государственная пограничная служба
Госпогранслужба рассказала, что чаще всего за границу выезжают мужчины призывного возраста, являющиеся водителями транспортных средств субъектов хозяйствования. Далее Украину покидает одинаковое количество многодетных родителей и мужчин с инвалидностью.
Пограничники рассказали, что до 100 – 110 тысяч выросло количество лиц, которые пересекают государственную границу из-за начала летнего сезона. Следует добавить, что военнослужащие ВСУ также могут уехать в отпуск за границу при определенных условиях.
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Какие мужчины призывного возраста чаще всего покидают Украину
В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что они проанализировали на основе прошлых месяцев, категории мужчин в возрасте 18 – 60 лет пересекают украинскую границу чаще всего. В частности, говорится о:
- 45% – мужчины призывного возраста, являющиеся водителями субъектов хозяйствования;
- 16% – многодетные родители;
- 165 – люди с инвалидностью;
- 7% – непригодны к военной службе;
- 6% – перевозчики гуманитарных грузов;
- 10% – другие категории. В частности, это лица, сопровождающие людей с инвалидностью, забронированные органами власти и командированные, мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка и другие.
Какие мужчины 18 – 60 лет уезжают за границу / Инфографика ГНСУ
Какие мужчины призывного возраста могут покидать Украину
- Мужчины призывного возраста (18 – 60 лет) не могут выезжать за границу во время военного положения и общей мобилизации.
- Однако разрешен выезд многодетным родителям (имеющим трое и более несовершеннолетних детей), людям с инвалидностью, сопровождающим людей с инвалидностью.
- Также выезд разрешен лицам, снятым с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе. Однако ограниченно пригодные в военное время не могут пересекать границу.
- Не запрещают выезжать за границы Украины и тем мужчинам, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС. Подробнее об этом читайте по ссылке.