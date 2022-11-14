Сюрпризы от Генштаба: военный эксперт назвал наиболее перспективные направления для ВСУ
Спрогнозировать дальнейшие действия ВСУ очень сложно, ведь Генштаб постоянно готовит сюрпризы. Впрочем, у наших Вооруженных сил есть перспективные направления, где наши войска, скорее всего, и будут работать.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее в NYT назвали вероятное направление нового наступления.
Важно Зеленский ответил на вопрос, где ВСУ могут пойти в наступление.
Донецкое направление
Свитан отметил, что на Донбассе, в Донецком направлении погибнет последний россиянин. Здесь оккупанты будут стоять до последнего, ведь будут выполнять политическую волю Путина с полной оккупацией Донецкой области. Там у россиян будут сосредоточены главные силы.
Поэтому от Угледара до Бахмута мы будем продолжать вести активную оборону, сдерживая все это движение, практически поймав на желаниях всю русскую армию в одной точке. А вот на флангах мы уже будем выполнять свои задачи,
– заметил военный эксперт.
Луганское направление
Он продолжил, что перспективным направлением является Сватово. Тем более что была освобождена Макеевка, которая немного южнее Сватового. Это позволяет нам дальше выходить на Счастье и Луганск.
"Там несколько десятков километров расстояние. Возможно, чуть больше, чем от Балаклеи до Купянска, если вспомнить Харьковскую операцию. Там собрано достаточно украинских войск, тем более, к ним прибавятся бригады, освободившиеся с правого берега Херсонщины, где они даже не вступали в бой и являются свежими, хорошими резервами", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Свитан назвал самые перспективные направления для ВСУ: смотрите видео
Южное направление
По его словам, все же наиболее перспективным направлением является южное. Рассечение фронта где угодно в Запорожской области и движение дальше к Азовскому побережью. Любой выход в Азовское море рассекает сухопутный коридор из России в Крым через Херсонскую область.
А это 2/3 снабжения боеприпасов, амуниции, войск, которыми Россия оснащала херсонскую левобережную группировку. После этого у нас появляется прекрасная возможность заходить в Крым хоть через Чонгар, хоть через Арабатскую стрелку. В последнем транше нам было передано 40 бронированных лодок, а это хорошее средство для форсирования Сиваша,
– подчеркнул летчик-инструктор.
Он добавил, что в зависимости от задач Главнокомандующего и Генштаба, мероприятие в Крым состоится уже в этом году. Мы услышим еще до нового года, что украинские воинские части уже работают в Крыму.
Ситуация на фронте: последние новости
- Поскольку русские войска вышли с правого берега самостоятельно, ходят предположения, что в отношении такого относительно спокойного их ухода могли быть какие-то договоренности. Однако чтобы понять, что освобождение правого берега – это исключительно результат действий ВСУ, нужно обратиться к хронологии событий.
- После поражения в Херсонской области россияне перебрасывают своих солдат на другие временно оккупированные территории. Одну часть войск они потянут в Донецком направлении, а другая – останется в Запорожье.
- Украина ведет операцию по разблокированию портов в Херсоне и Николаеве, большая часть которой пока "остается в тени". В частности, Кинбурнская коса – это единственная часть Николаевской области, официально не освобожденная от оккупантов.