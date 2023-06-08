Есть разногласия среди жителей башен Кремля – ГУР о том, как сыпется "коллективный Путин"

В украинской разведке сообщили, что у России существует проблема с донесением информации до высшего руководства. В то же время "коллективный Путин" становится все более агрессивным и не доверяет окружающим.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сказал, что в Кремле все больше людей, имеющих разногласия по поводу действий и будущего России.

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Кто имеет больше рычагов влияния в России

По словам Юсова, ныне наиболее весомые позиции в России занимает Николай Патрушев – секретарь Совета Безопасности России.

Патрушев традиционно остается влияющим. Медведев – совершенно номинальная история. Шойгу остается в процессе. Во многом, возможно, даже уже не по собственной воле, но тут уж бежать некуда,

– сказал он.

Представитель ГУР заявил, что круг сужается, и "тот же коллективный Путин становится агрессивным и все меньше доверяет окружению". Даже вопрос донесения информации и принятие адекватного решения становится все более проблематичным. То есть те, кто заседает в Кремле, уже не доверяют друг другу.

История с подрывом Каховской ГЭС это именно тот пример. Я думаю, что эта история отвлечет часть, возможно, даже последних поклонников, которые в собственном окружении оставались,

– заявил Юсов.

В Кремле все больше разделяются мнения

Андрей Юсов сказал, что теперь действия Кремля критикуют не только российские так называемые военкоры и Пригожин. Более того, разногласия уже есть не только среди отдельных политических лиц, но и среди "жителей башен Кремля". Они по-другому видят жизнь России после Путина и хотят сражаться за свои новые места "под солнцем".

Несмотря на это, Юсов подчеркнул, что Россия до сих пор опасна и наибольшую опасность представляют именно российские спецслужбы. На их работу, содержание и проведение операций в России выделяют больше ресурсов, поэтому "недооценивать их не стоит".