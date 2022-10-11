Какие объекты россияне обстреляли в Киеве и как будет работать общественный транспорт в столице

Россияне вчера хвастались, что наносили удары по объектам инфраструктуры "высокоточным" оружием. Но очень интересно, как таким объектом стал пешеходный мост на Владимирской горке. Этот мост, в отличие от Крымского, выстоял, потому что был из металла, который изготовила "Азовсталь".

Об этом 24 каналу рассказал заместитель мэра Киева Николай Поворозник. Он также отметил, что другим объектом инфраструктуры стала детская площадка в парке Шевченко, там до сих пор воронка. К сожалению, погибли люди и пострадало имущество.

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Как курсирует транспорт в Киеве

"Что касается транспорта, то в Киеве он будет работать по старому стандарту – во время воздушной тревоги наземный транспорт останавливается, а метро может работать для перевозки пассажиров – в подземной части", – отметил Поворозник.

Вчера все медиа облетела фотография из Днепра, где ракетная воронка была перед троллейбусом. Почему очень важно всем находиться в укрытиях, потому что общественный транспорт – не укрытие,

– говорит он.

В результате российской ракетной атаки 10 октября в столице пострадали более 70 различных объектов – в их числе жилые дома, объекты критической инфраструктуры, учебные заведения, больницы.

Детальнее о ситуации в столице после массированного ракетного удара: смотрите видео

Краткий перечень пострадавших зданий:

жилые дома – 45;

объекты критической инфраструктуры и ЖКХ – 5;

учебные заведения – 6;

заведения социальной сферы – 2;

заведения культуры – 6;

учреждения здравоохранения – 5;

админздания – 2;

В то же время в КМВА добавили, что в Шевченковском районе сгорели 6 авто, еще 15 повреждены.

Ракетные удары по Украине 10 октября 2022 года – что известно о Киеве

10 октября российские захватчики массово ударили ракетами по украинской столице. Снаряды попали в детскую площадку, жилые дома, Киевскую ТЭЦ, учебные заведения и заведения культуры, а также дипломатические здания.

Вечером городской голова Виталий Кличко сообщил, что захватчики повредили 45 жилых домов, 5 объектов критической инфраструктуры, 3 школы, детский сад, 2 админздания и 2 заведения здравоохранения.

В ходе российской атаки также пострадал визовый отдел консульства Германии и здание Консультативной миссии ЕС. Одна из ракет взорвалась возле посольства Румынии.

От рук врага погибли еще 7 киевлян, 49 получили ранения.