Дружба иногда становится роковой: какие отношения у Трампа и Орбана

Из открытых источников известно, что у новоизбранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекрасные отношения. Однако в истории есть немало случаев, когда дружба со временем становится роковой.

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник в эфире 24 Канала привел пример Сталина и Гитлера. По его словам, сейчас происходит поиск решений для остановки России. Среднюю фазу войны уже пройдено.

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Что между Орбаном и Трампом

Черник отметил, что республиканец Дональд Трамп любит личный контакт и подхалимство. Он, как и все люди, имеет свои симпатии и антипатии.

Венгерский премьер Виктор Орбан сумел найти подход к Трампу, что тот ему симпатизирует. Политический реализм как раз заключается в умении находить точку приложения даже там, где ее вроде бы нет.

Нет абсолютно запретного инструмента, чтобы искать связи с Трампом, это надо делать. Он президент, будет проводить политику. Это реальность,

– отметил Петр Черник.

На каком этапе российско-украинская война

Полковник запаса ВСУ провел интересную историческую параллель, которая рассказывает о роковой дружбе. Накануне Второй мировой войны советские газеты писали о пиететах советского лидера Иосифа Сталина в сторону немецкого фюрера Адольфа Гитлера. Черник отметил, что они чуть ли не целовались.

Но в итоге Гитлер написал письмо итальянскому диктатору Бенито Муссолини, мол, "должен напасть на Советский Союз, потому что Сталин точно хочет закинуть на меня петлю, я не выдержу".

Все очень сложно, нет однозначных решений, абсолютно черного, абсолютно белого. Особенно в процессе поиска формулировок, которые сейчас будут вырисовываться,

– сказал военный эксперт.

Если решения валить Россию нет, а его нет, то будет происходить поиск формулы – как остановить фазу боевых действий. Черник предположил, что среднюю стадию войны уже пройдено.

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"Где-то в 2025 году, не скажу месяца, потому что это невозможно, будет какой-то документ. Вопрос: как он будет выглядеть. Думаю, это будет по зерновому соглашению. Следующий вопрос: как на тот момент будет выглядеть фронт. Курский плацдарм я разобрал. Далее важно – как оно имплементируется в настоящие решения", – констатировал Петр Черник.

Отметим, что президент Владимир Зеленский посетил Венгрию для участия в Саммите Европейского политического сообщества. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в визите видит оптимистический сигнал для решения конфликтных вопросов.