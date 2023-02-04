Есть много того, что нужно Украине, – Кулеба назвал страну, с которой у нас непростые отношения

4 февраля 2023, 15:27
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Источник:

BBC

Украинские дипломаты налаживают сотрудничество с разными странами мира, увеличивая количество поддерживающих нас государств. Однако до сих пор есть те, кто пытается балансировать и придерживаться своего рода нейтральной позиции.

Об этом в интервью рассказал Дмитрий Кулеба. В качестве примера в этой ситуации он привел Индию, которая могла бы предоставить нам много нужного для борьбы оружия, но не делает этого.

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Индия будет на правильной стороне истории

Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Украина ведет непростые дискуссии с Индией на разных уровнях. По словам главы МИД, есть два канала коммуникации – по линии министерства иностранных дел и разговоры между главой Офиса Президента Андреем Ермаком с советником премьера Индии по вопросам нацбезопасности. Кроме того, между президентом Владимиром Зеленским и индийским премьер-министром Нарендрой Моди был телефонный разговор.

Разговоры с индийскими коллегами Кулеба называет дружественными, но самым большим раздражителем в переговорах является вопрос российской нефти, которую Нью-Дели покупает у страны-агрессора.

Кроме того, руководитель МИД подчеркнул, что у Индии немало нужного для Украины вооружения, однако она не желает его передавать нам и занимает сдержанную позицию.

Что касается сотрудничества с Россией, то нефть они покупают, обучение проводят, но некоторые очень серьезные стратегические проекты в сфере закупки российских вооружений и совместного производства российских вооружений сворачиваются. Поэтому в Индии они продолжают балансировать, но мы будем постепенно работать, чтобы перетаскивать их на правильную сторону истории,
– подчеркнул Кулеба.

Обратите внимание! Индия все еще продолжает покупать российскую нефть, однако внимательно следит за санкциями от Евросоюза. По состоянию на декабрь Россия была лидером по импорту нефти в Индию, поставляя более 1 миллиона баррелей сырья в день. Однако в Нью-Дели говорят, что если США и ЕС будут рассматривать вопрос о введении вторичных санкций – поставки из России ограничат.
Автор: Іван Магуряк