Есть много того, что нужно Украине, – Кулеба назвал страну, с которой у нас непростые отношения
Источник:BBC
Украинские дипломаты налаживают сотрудничество с разными странами мира, увеличивая количество поддерживающих нас государств. Однако до сих пор есть те, кто пытается балансировать и придерживаться своего рода нейтральной позиции.
Об этом в интервью рассказал Дмитрий Кулеба. В качестве примера в этой ситуации он привел Индию, которая могла бы предоставить нам много нужного для борьбы оружия, но не делает этого.
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Индия будет на правильной стороне истории
Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас Украина ведет непростые дискуссии с Индией на разных уровнях. По словам главы МИД, есть два канала коммуникации – по линии министерства иностранных дел и разговоры между главой Офиса Президента Андреем Ермаком с советником премьера Индии по вопросам нацбезопасности. Кроме того, между президентом Владимиром Зеленским и индийским премьер-министром Нарендрой Моди был телефонный разговор.
Разговоры с индийскими коллегами Кулеба называет дружественными, но самым большим раздражителем в переговорах является вопрос российской нефти, которую Нью-Дели покупает у страны-агрессора.
Кроме того, руководитель МИД подчеркнул, что у Индии немало нужного для Украины вооружения, однако она не желает его передавать нам и занимает сдержанную позицию.
Что касается сотрудничества с Россией, то нефть они покупают, обучение проводят, но некоторые очень серьезные стратегические проекты в сфере закупки российских вооружений и совместного производства российских вооружений сворачиваются. Поэтому в Индии они продолжают балансировать, но мы будем постепенно работать, чтобы перетаскивать их на правильную сторону истории,
– подчеркнул Кулеба.