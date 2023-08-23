Об этом 24 Каналу отметил офицер ВСУ Арти Грин. Он также добавил о дальнейшей перспективе работы украинских защитников.

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Контрнаступление ВСУ

По словам военного, украинские защитники не потеряли ни одну из бригад, чтобы была необходимость выводить ее с позиций для пополнения. Вместо этого российский враг несет значительные потери.

"Я вижу положительным это наступление. Динамика меня удовлетворяет. Она выражается в потерях противника. И то, что вижу я, эти потери объективны, которые выдает Генштаб. Иногда у меня складывается ощущение, что они занижены. Вероятно, в силу того, что не у всех потерь есть, например, видео подтверждение и наши не могут это засчитать", – сказал он.

Отметим, что по данным Генштаба за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 480 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения потери оккупантов составляют 258 820 тысяч человек.

Арти Грин о перспективах украинского контрнаступления: смотреть видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление продвигается медленно, но настойчиво и неустанно. Перед ВСУ стоит очень сложная задача. Одна из главных проблем – минные поля, которые оставляют за собой россияне. Впрочем, украинские воины "продолжают движение в правильном направлении".

То, что мы не завершим по осенней кампании, продолжим ликвидировать противника зимой. Возможно, не с такой мобильностью, имею в виду первую часть зимы, когда слякоть, когда будет морозная зима – можно будет проводить мобильные операции. То есть у противника очень плохие перспективы,

– подчеркнул Арти Грин.

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