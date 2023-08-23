Про це 24 Каналу відзначив офіцер ЗСУ Арті Грін. Він також додав про подальшу перспективу роботи українських захисників.

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Контрнаступ ЗСУ

За словами військового, українські захисники не втратили жодну з бригад, щоб була необхідність виводити її з позицій задля поповнення. Натомість російський ворог зазнає значних втрат.

"Я бачу позитивним цей наступ. Динаміка мене задовольняє. Вона виражається у втратах противника. І те, що бачу я, ці втрати об'єктивні, які видає Генштаб. Інколи у мене складається відчуття, що вони занижені. Ймовірно, в силу того, що не всі втрати мають, наприклад, відео підтвердження і наші не можуть це зарахувати", – сказав він.

Зазначимо, що за даними Генштабу за минулу добу українські оборонці ліквідували 480 російських військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати окупантів складають 258 820 тисяч осіб.

Арті Грін про перспективи українського контрнаступу: дивитись відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ просувається повільно, але наполегливо і невпинно. Перед ЗСУ стоїть дуже складне завдання. Одна з головних проблем – мінні поля, які лишають за собою росіяни. Утім, українські воїни "продовжують рух у правильному напрямку".

Те, що ми не завершимо за осінню кампанію, продовжимо ліквідовувати противника взимку. Можливо, не з такою мобільністю, маю на увазі першу частину зими, коли сльота, коли буде морозна зима – можна буде проводити мобільні операції. Тобто у противника дуже погані перспективи,

– наголосив Арті Грін.

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