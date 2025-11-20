Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, как россияне свое преимущество в количестве личного состава и численности ресурсов, боеприпасов, дронов пытаются перевести в определенный успех на поле боя. Он объяснил, каких оккупантов привлекают сейчас к боевым действиям.

Какие оккупанты участвуют в атаках врага?

Назаренко отметил, что оккупантам почти не удается реализовать это преимущество.

Единственное, в чем они имеют успех – это в количестве живой силы и в так называемом "пушечном мясе", которое они теряют,

– сказал офицер артиллерии.

Тактика врага, по его словам, примерно похожа на ту, которую он применял весной, летом и в начале осени. Это продвижение мелкими пешими группами от 2 до 5 оккупантов разного уровня подготовки.

Обратите внимание! Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов считает, что на Покровском направлении украинские силы имеют преимущество не в количестве, а в качестве подготовки бойцов. Там работает 68 бригада, ГУР, СБУ и 7 корпус десантников, которые являются очень опытными, подготовленными военными, способными вести уличные бои.

"Это могут быть на скорую руку собранные оккупанты, которых они наловили три недели, научили на полигонах, дали одну винтовку с тремя патронами, металлическую каску отправили в бой. Таким "одноразовым" оккупантам они дают радийку и, прибегая к различным способам шантажа, проводят их по натоптанным тропам", – объяснил Назаренко.

Этих оккупантов в большом количестве отправляют по посадкам, по полям, по селам, по населенным пунктам, по улочкам на Покровского направлении. Враг, по словам офицера, пытается продвигаться чуть ли не конвейерными атаками.

В то же время эти группы оккупантов довольно удачно обнаруживаются благодаря разведке БПЛА, разного рода техническим средствам. По ним отрабатывает артиллерия, минометы ударные БПЛА, коптеры со сбросами, FPV-дроны.

Какие средства использует противник?

"Силы обороны делают все возможное для того, чтобы по этим одноразовым группам оккупантов, которые заходят или заезжают на броне в так называемую килзону, отрабатывалось как можно быстрее. Чтобы они не дошли до условной линии, потому что опасную работу выполняют наши собратья – пехотинцы, которые на своих плечах фактически держат линию фронта", – подчеркнул Владимир Назаренко.

При этом, добавил он, россияне имеют чрезвычайно большое количество резервов и, к сожалению, у них есть готовность постоянно пополнять ими свои потери, которые являются бешеными.

Все это, как заметил офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж", сопровождается, к сожалению, использованием управляемых и неуправляемых авиационных бомб. Враг продолжает вести не только прицельный артиллерийский огонь, но и применять беспокоящий артиллерийский огонь, ракетные системы залпового огня и "Шахеды" на расстоянии 10 – 30 километров.

Ситуация на фронте: что происходит?