Партии Притулы, Зеленского, Кличко: к каким политсилам наиболее благосклонно относятся украинцы

Среди всех партий наиболее позитивно украинцы относятся к политическим силам, возглавляемым Сергеем Притулой, Владимиром Зеленским и Виталием Кличко.

Такой результат показал опрос, проведенный Американским Национальным демократическим институтом (NDI). 24 Канал.

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Каково сегодня отношение украинцев к представленным политсилам

Согласно опросу, "очень положительно" или "положительно" к условной партии, возглавляемой Сергеем Притулой, относятся 49% украинцев До партии Зеленского положительное отношение у 41% украинцев.

На третьем месте симпатий украинцев – партия "УДАР Виталия Кличко". К ней очень положительно или положительно относятся 27% украинцев.



Какие политсилы возглавили рейтинг / Скриншот

Худшее отношение украинцев к ОПЗЖ – только 6% поддержки при 66% отрицательного отношения.

Что известно об исследовании: