Вместо спящих режимов – черчилли и де голли: какая Европа нужна миру

Украина благодарна западным союзникам за помощь и поддержку. Но давайте называть вещи своими именами. Запад проспал третью мировую войну, которая сейчас уже в разгаре. Более того, он спит до сих пор. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Европа пылает, пока политики спят

Большинство западных элит хотят проснуться в 2021 году. Чтобы было снова комфортно: северные потоки, бешеные российские деньги и война в Украине как-то сама собой закончилась. Этого не будет.

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Старый мир умирает: мировые организации беззубые, международное право перестает работать, а система безопасности и межгосударственных отношений летит к чертям собачьим. Мы живем во время глобальных изменений. Мир нуждается в "черчиллах" и "де голлах". Готов ли Запад к вызовам, которые стоят перед ним?

Ответ очевиден – не готов. Политические элиты прозевали момент, когда война пришла в самое сердце Европы. Так, старый континент уже пылает. Радикальные политические силы всех мастей – от ультраправых до ультралевых – поднимают голову.

Так называемые фермеры и перевозчики блокируют европейскую инфраструктуру. Мусульманские фундаменталисты агрессивно выражают антисемитскую позицию. Российская пропаганда заполонила интернет и соцсети и просачивается в СМИ.

"Полезные идиоты Путина" за деньги или по глупости занимаются подменой понятий. Различные "орбаны" и "фицо" открыто выражают поддержку российскому диктатору. Это не внутриевропейские проблемы. Это тщательно спланированная Кремлем гибридная война.

Решение – консолидация

Украина уже прошла этот путь и сейчас борется с последствиями того, что украинские элиты решили "проспать". Сценарий у Кремля один и тот же: пропаганда, поддержка радикалов и популистов, поиск точек, разделяющих общество, и раздувание конфликтов. Более того, Европа тоже проходила этот путь более 100 лет назад.

Кремль практически ничего не менял в методичках Коминтерна. Просто достал из архива, отряхнул пыль и снова пустил в дело. Украине открылись на это глаза в 2014 году, а в 2024 году страна проснулась окончательно. Сколько будут спать западные политики – зависит от европейского общества и медиа.

Сейчас европейский политикум напоминает "сандзару" – трех обезьянок: "Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нем, то я защищен от него". Такое инфантильное видение ограничивает элиты в инструментах влияния на политику, социум, отношение к России и саму войну. Это сильно ограничивает кругозор и понимание того, что старая жизнь канула в Лету. Западное общество не готово к сопротивлению, и его, к сожалению, никто к нему не готовит.

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Украина устояла в 2022 году и сопротивляется до сих пор благодаря тому, что общество самоорганизовалось и консолидировалось. И, благодаря этому смогло дать отпор оккупантам. В феврале – марте 2022 года у захватчиков буквально земля горела под ногами.

Какие лидеры нужны Европе

Очень яркий пример "спящего режима" – это Польша и Германия. Они погрузились во внутреннюю повестку дня, игнорируя опасность с Востока. Они не меняют свою структуру экономики, не совершенствуют свои дипломатические службы и подходы, не ищут новой политики.

Германия, по-прежнему, не верит, что падение Украины как-то повредит европейским странам НАТО в обозримом будущем. А далекое будущее – это когда-то потом, вне ее текущей зоны комфорта. Поэтому и не спешит давать дальнобойное оружие: она просто не верит, что Украина может победить "страшную и ужасную Россию". Лучше всего ситуацию в Германии описал экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес: "Не тот человек, не на той работе и не в то время".

В Польше все не могут поделить влияние Ярослав Качинский и Дональд Туск. В своих предвыборных играх они поставили на кон и будущее украино-польских отношений, и безопасность самой Польши, и ее европейское будущее.

Польское общество разделено и радикализировано. Достаточно искры, чтобы ситуация разорвала страну. А Кремль всегда готов любезно поднести спичку к этой гремучей смеси. Если не остановиться, то поляки будут выбирать не между Туском и Качинским, а между Лехом Валенсой и Войцехом Ярузельским. Хотя на самом деле Польша нуждается в Юзефе Пилсудском.

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Ситуация в Европе сейчас напоминает пикировку Уинстона Черчилля с Невиллом Чемберленом, и мы можем спрогнозировать результат. Черчилль в 30-е годы прошлого века на каждом шагу кричал о том, что мир изменился, появились новые угрозы и к этому надо быть готовым. В итоге он вошел в историю как премьер, который привел Великобританию к победе. Чемберлен же пытался оставить все как есть – и не пережил Вторую мировую войну, которую сам же и спровоцировал.

Основной вопрос, который сейчас волнует мир и особенно Украину: появятся ли в западном политикуме лидеры, которые перестанут жить электоральными циклами и смогут повести за собой общество, а не быть ведомыми толпой.

Скажем честно, большинство лидеров на Западе – это популисты. Захотят ли они меняться? Если не готовы, то положение Европы угрожающее. Исторический момент требует "черчиллей" у власти, "чемберлены" уйдут в политическое забвение. Похоже, пока что это начинают понимать только Риши Сунак и Эммануэль Макрон.