Трасс – новый премьер Британии: Давыдюк назвал условие, при котором для Украины "все будет идеально"

Назначение Лиз Трасс новым главой британского правительства положительно повлияет на Украину. Премьер продолжит политику поддержки нашей страны, которую проводила консервативная партия.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что Великобритания понимает стратегическую важность нашего государства в противостоянии против "величайших преступников этого столетия".

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Какие условия "идеального сценария" для Украины

По словам политолога, важно, чтобы на должностях также остались глава британской внешней разведки Ричард Мур и глава Министерства обороны Бен Уоллес.

Тогда для нас все сложится практически идеально,

– объяснил Давыдюк.

Он добавил, что нам нужно не только "надеяться на Британию", но и показывать на поле боя результаты.

"Очень важный аспект в том, что Британия перезарядилась и пошла дальше, не имея конфликта и напряжения", – отметил политолог.

Давыдюк прокомментировал назначение Трасс премьером Британии: смотрите видео

Что будет с Джонсоном

По мнению Давыдюка, Борис Джонсон стремится "переиграть Черчилля." Так, бывший премьер Британии достаточно молод и сможет повторить свои подвиги.

Ходили слухи, что Джонсон может занять пост Генерального секретаря НАТО, однако Столтенберг переподписал контракт. "Моделировать можем, но насколько это реалистично – пока вопросительный знак", – отметил политолог.

Важно, что он все равно будет присутствовать как политический лидер на орбите. Я думаю, даже не будучи премьер-министром, он будет приезжать в Украину и будет нас поддерживать и помогать.

– рассказал Давидюк.

Более того, он сможет помогать Украине в коммуникации с другими западными лидерами, в частности просить для нас оружие, деньги, политическое давление и дипломатическую изоляцию для россии. " Даже не на должности это будет один из самых влиятельных людей в мире, который будет на нашей стороне и будет помогать", – подчеркнул политолог.

Трасс позвонила Зеленскому

Новая глава британского правительства Лиз Трасс выполнила свое обещание и после избрания позвонила Владимиру Зеленскому. Украинский президент стал первым иностранным политиком, с которым пообщалась Трасс.

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с премьером Британии и подчеркнул, что этот разговор – большая честь для Украины. Так, лидеры обсудили, как усилить давление на россию и увеличить оборонную поддержку нашего государства.

Президент отметил, что услышал очень важные слова и о нашем сотрудничестве, и о будущих гарантиях безопасности для Украины, и о восстановлении нашего государства.