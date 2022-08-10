россии смогут выкручивать руки, – политолог о последствиях запрета на импорт угля

Заработало эмбарго ЕС и Великобритании на импорт угля из россии. Это должно нанести оккупантам примерно 8 миллиардов евро потерь в год.

Политолог Олег Саакян рассказал для 24 канала, что кремль получает очередной удар. Однако он отметил, что 8 миллиардов евро – это не слишком большая сумма в общем объеме внешнеэкономической деятельности России.

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"Важно, что это четверть от экспорта россии. Более того, это будет иметь мультипликационный эффект, поскольку другие покупатели могут выкручивать россии руки, выбивая себе дополнительные скидки", – сказал Саакян.

Что потеряет россия

По словам политолога, Россия уже не так выгодно продает нефть и газ. В частности, для Индии.

Соответственно это будет иметь еще большие эффекты в уменьшении доходов России. Это четверть утраченных рабочих мест, доходов, закрытых шахт, предприятий, действующих вокруг угольной отрасли,

– отметил Саакян.

Другие санкции против России

Недавно Швейцария сообщила о запрете покупки, импорта и транспортировки золота и золотых изделий из России. Санкции вступили в силу 3 августа. Однако Швейцария заявила, что не будет провоцировать продовольственный кризис и вводить ограничения на торговлю пищевыми и сельскохозяйственными продуктами.

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Обход санкций

Россия пытается избегать санкций Запада в отношении нефти. Следовательно, она в портах Египта смешивает свое сырье с египетским.

Расследователям Bloomberg стало известно, что 24 июля груз из 700 тысяч баррелей прибыл в нефтяной терминал Эль-Хамра на Средиземноморском побережье. Впоследствии другое судно унесло партию из порта, которая могла содержать часть или всю российскую нефть марки Urals.

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