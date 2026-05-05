Это вызывает радость в Москве, – экс-посол США назвал 3 последствия войны в Иране для Украины

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке позволила Украине заключить соглашения по безопасности со странами региона. Однако при этом конфликт между США и Ираном значительно влияет на российско-украинскую войну.

Об этом в рамках Киевского форума по безопасности рассказал 24 Каналу дипломат и бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивен Пайфер, отметив, что из-за эскалации на Ближнем Востоке накопилось немало факторов, которые не являются положительными для Украины. Также, если Ормузский пролив не будет разблокирован до июля, то Украина и весь мир столкнется с дефицитом удобрений и средств по защите растения, и это может нанести ущерб урожаю.

Какие преференции получила Россия из-за войны на Ближнем Востоке?

Пайфер назвал три последствия войны на Ближнем Востоке, что негативно влияют на Украину.

Одно из последствий в том, что с началом войны в Персидском заливе вырос спрос на ракеты Patriot и другие сложные системы обороны. К сожалению, существует ограниченный ресурсный потенциал, который должен одновременно покрывать потребности США, Персидского залива и Украины. Украина в этом контексте соревнуется с Персидским заливом,

– объяснил он.

Это, по мнению дипломата, имеет негативное влияние, потому что, вероятно, в ближайшей перспективе Украина столкнется с трудностями с получением ракет Patriot, которые необходимы для защиты от российских баллистических ракетных атак.

"Второе следствие – это решение американского правительства ослабит санкции на экспорт российской нефти. По определенным расчетам, российское правительство получает примерно на 150 миллионов долларов в день больше от продажи нефти, по сравнению с примерно шестью неделями ранее, когда действовали санкции", – отметил он.

Обратите внимание! По мнению ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, ослабление нефтяных санкций для России со стороны США из-за ситуации в Персидском заливе, позволит Кремлю существенно сократить дефицит государственного бюджета. По его подсчетам, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, а высокие цены на нефть будут сохраняться, тогда Россия до конца 2026 года может получить около 40 – 45 миллиардов долларов в бюджет.

Речь идет о 4 – 5 миллиардов долларов в месяц, и это, по словам экс-Чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, является значительной суммой. И эти средства откладывают момент, когда Владимиру Путину придется принять сложные решения по распределению расходов между военными потребностями и социальными программами.

Стоит знать. Владимир Зеленский заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке фактически встали на паузу переговоры со стороны России или США. Также, по словам президента, отсутствуют признаки относительно того, когда и где могут пройти переговоры, организованные Вашингтоном. Зеленский предположил, что все будет зависеть от того, как "будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке".

Третье негативное последствие, по его мнению, связано с тем, что произошло между Вашингтоном и его союзниками по НАТО за последние шесть недель.

"В целом за последние 15 месяцев США относились к союзникам неуместно. Они вводили произвольные тарифы, угрожали захватом Гренландии и заявляли о Канаде, как о 51-м штате, унижали вклад союзников в Афганистане, где более тысячи военных НАТО погибли, воюя бок о бок с американцами. А также переложили все финансовое бремя поддержки Украины на Европу", – подчеркнул Стивен Пайфер.

В то же время Соединенные Штаты вступили в войну с Ираном, не посоветовавшись со своими союзниками. А когда возникла проблема по блокированию Ормузского пролива, Вашингтон, как отметил дипломат, вспомнил о союзниках. Однако они не поддержали США, и понятно, почему. Однако именно это создало еще больший раскол между Вашингтоном и НАТО.

Однако это вызывает радость в Москве. При этом Украине тоже лучше, когда Соединенные Штаты и Европа действуют слаженно,

– отметил Пайфер.

Поэтому, по его мнению, конфликт между США и другими странами НАТО также является негативным последствием для Украины.

Как Украине удалось заключить Drone Deal со странами Ближнего Востока?

Украина подписала 10-летние договоры в рамках Drone Deal с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. По словам Владимира Зеленского, Киев имел запросы еще от 11 стран. Договоренности предусматривают создание производственных линий не только в Украине, но и в других странах, и совместные новые технологии, в которые будут инвестировать союзники.

По мнению полковника армии Великобритании в отставке Филиппа Ингрема, Дональд Трамп ранее в Овальном кабинете сказал Владимиру Зеленскому, что у него нет карт. Однако после того, как президент Украины сумел воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке и нашел применение опыту Киева в противодействии угрозе "Шахедов" в этом регионе, он "достал целый фул хаус и выложил его на стол". По мнению Ингрэма, это "раздражает Дональда Трампа".