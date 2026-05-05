Это вызывает радость в Москве, – экс-посол США назвал 3 последствия войны в Иране для Украины
- Эскалация конфликта на Ближнем Востоке заставила Украину соревноваться за оборонные ресурсы с Персидским заливом.
- Негативные последствия для Украины включают ослабление санкций на экспорт российской нефти.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке позволила Украине заключить соглашения по безопасности со странами региона. Однако при этом конфликт между США и Ираном значительно влияет на российско-украинскую войну.
Об этом в рамках Киевского форума по безопасности рассказал 24 Каналу дипломат и бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивен Пайфер, отметив, что из-за эскалации на Ближнем Востоке накопилось немало факторов, которые не являются положительными для Украины. Также, если Ормузский пролив не будет разблокирован до июля, то Украина и весь мир столкнется с дефицитом удобрений и средств по защите растения, и это может нанести ущерб урожаю.
Читайте также Два месяца хаоса: как война Трампа против Ирана затягивается, бьет по всем, но дает шанс Украине
Какие преференции получила Россия из-за войны на Ближнем Востоке?
Пайфер назвал три последствия войны на Ближнем Востоке, что негативно влияют на Украину.
Одно из последствий в том, что с началом войны в Персидском заливе вырос спрос на ракеты Patriot и другие сложные системы обороны. К сожалению, существует ограниченный ресурсный потенциал, который должен одновременно покрывать потребности США, Персидского залива и Украины. Украина в этом контексте соревнуется с Персидским заливом,
– объяснил он.
Это, по мнению дипломата, имеет негативное влияние, потому что, вероятно, в ближайшей перспективе Украина столкнется с трудностями с получением ракет Patriot, которые необходимы для защиты от российских баллистических ракетных атак.
"Второе следствие – это решение американского правительства ослабит санкции на экспорт российской нефти. По определенным расчетам, российское правительство получает примерно на 150 миллионов долларов в день больше от продажи нефти, по сравнению с примерно шестью неделями ранее, когда действовали санкции", – отметил он.
Обратите внимание! По мнению ректора Международного института бизнеса Александра Савченко, ослабление нефтяных санкций для России со стороны США из-за ситуации в Персидском заливе, позволит Кремлю существенно сократить дефицит государственного бюджета. По его подсчетам, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, а высокие цены на нефть будут сохраняться, тогда Россия до конца 2026 года может получить около 40 – 45 миллиардов долларов в бюджет.
Речь идет о 4 – 5 миллиардов долларов в месяц, и это, по словам экс-Чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, является значительной суммой. И эти средства откладывают момент, когда Владимиру Путину придется принять сложные решения по распределению расходов между военными потребностями и социальными программами.
Стоит знать. Владимир Зеленский заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке фактически встали на паузу переговоры со стороны России или США. Также, по словам президента, отсутствуют признаки относительно того, когда и где могут пройти переговоры, организованные Вашингтоном. Зеленский предположил, что все будет зависеть от того, как "будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке".
Третье негативное последствие, по его мнению, связано с тем, что произошло между Вашингтоном и его союзниками по НАТО за последние шесть недель.
"В целом за последние 15 месяцев США относились к союзникам неуместно. Они вводили произвольные тарифы, угрожали захватом Гренландии и заявляли о Канаде, как о 51-м штате, унижали вклад союзников в Афганистане, где более тысячи военных НАТО погибли, воюя бок о бок с американцами. А также переложили все финансовое бремя поддержки Украины на Европу", – подчеркнул Стивен Пайфер.
В то же время Соединенные Штаты вступили в войну с Ираном, не посоветовавшись со своими союзниками. А когда возникла проблема по блокированию Ормузского пролива, Вашингтон, как отметил дипломат, вспомнил о союзниках. Однако они не поддержали США, и понятно, почему. Однако именно это создало еще больший раскол между Вашингтоном и НАТО.
Однако это вызывает радость в Москве. При этом Украине тоже лучше, когда Соединенные Штаты и Европа действуют слаженно,
– отметил Пайфер.
Поэтому, по его мнению, конфликт между США и другими странами НАТО также является негативным последствием для Украины.
Как Украине удалось заключить Drone Deal со странами Ближнего Востока?
Украина подписала 10-летние договоры в рамках Drone Deal с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. По словам Владимира Зеленского, Киев имел запросы еще от 11 стран. Договоренности предусматривают создание производственных линий не только в Украине, но и в других странах, и совместные новые технологии, в которые будут инвестировать союзники.
По мнению полковника армии Великобритании в отставке Филиппа Ингрема, Дональд Трамп ранее в Овальном кабинете сказал Владимиру Зеленскому, что у него нет карт. Однако после того, как президент Украины сумел воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке и нашел применение опыту Киева в противодействии угрозе "Шахедов" в этом регионе, он "достал целый фул хаус и выложил его на стол". По мнению Ингрэма, это "раздражает Дональда Трампа".