Какие последствия может иметь опасная игра Путина с историей

У Путина очередное обострение. Диктатор, считающий себя "выдающимся историком", сделал каминг-аут и объявил, что косплеит начало 18 века.

Сначала Путин хотел вернуться в 1991-й с СССР. Потом захотел вернуться в 1954-й с Крымом в РСФСР. Потом потребовал от НАТО 1945-й.

Читайте также Путин маниакально заявил, что подражает Петру I и "возвращает территории" России

Опасная игра

Потом Турции угрожал мечтой 1914-го о "русском Константинополе".

Вчера он сделал резкий рывок и оказался уже примерно в 1703м году.

Воу-воу, "палехче"! Там где-то за Пермским геологическим периодом у России не будет нефти и газа!

ЕС готовит 7 пакет санкций против России – смотрите видео: