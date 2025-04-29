Новый день – новая тысяча: потери россиян в войне на 29 апреля
- На 29 апреля россияне потеряли более тысячи солдат.
- С начала войны погибло 950860 российских военных.
Продолжается 1161 день войны, и Россия продолжает нести потери. В Генштабе обнародовали свежую статистику на 29 апреля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.
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Сколько россиян погибло сегодня
Всего с начала войны погибло 950860 российских солдат и офицеров. На 29 апреля враг потерял 1060 своих людей.
Недавно Зеленскому доложили о ликвидации лиц из высшего командного состава оккупантов. Но пока не известно, о ком речь.
Актуальные потери россиян на утро 29 апреля
- танков – 5,
- боевых бронированных машин – 14,
- артиллерийских систем – 42,
- средств ПВО – 1,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,
- автомобильной техники и автоцистерн – 140.
Корабли и подводные лодки противника, его вертолеты и самолеты, РСЗО и специальная техника не были поражены. По крылатым ракетам пока нет информации.
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