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29 апреля, 07:37
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Новый день – новая тысяча: потери россиян в войне на 29 апреля

Ирина Чеботникова
Основні тези
  • На 29 апреля россияне потеряли более тысячи солдат.
  • С начала войны погибло 950860 российских военных.

Продолжается 1161 день войны, и Россия продолжает нести потери. В Генштабе обнародовали свежую статистику на 29 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

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Сколько россиян погибло сегодня

Всего с начала войны погибло 950860 российских солдат и офицеров. На 29 апреля враг потерял 1060 своих людей.

Недавно Зеленскому доложили о ликвидации лиц из высшего командного состава оккупантов. Но пока не известно, о ком речь.

Актуальные потери россиян на утро 29 апреля

  • танков – 5,
  • боевых бронированных машин – 14,
  • артиллерийских систем – 42,
  • средств ПВО – 1,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 140.

Корабли и подводные лодки противника, его вертолеты и самолеты, РСЗО и специальная техника не были поражены. По крылатым ракетам пока нет информации.

Пленный из Крыма рассказал, какие дела сейчас в армии захватчика.