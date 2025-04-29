Новый день – новая тысяча: потери россиян в войне на 29 апреля

Продолжается 1161 день войны, и Россия продолжает нести потери. В Генштабе обнародовали свежую статистику на 29 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

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Сколько россиян погибло сегодня

Всего с начала войны погибло 950860 российских солдат и офицеров. На 29 апреля враг потерял 1060 своих людей.

Недавно Зеленскому доложили о ликвидации лиц из высшего командного состава оккупантов. Но пока не известно, о ком речь.

Актуальные потери россиян на утро 29 апреля

танков – 5,

боевых бронированных машин – 14,

артиллерийских систем – 42,

средств ПВО – 1,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,

автомобильной техники и автоцистерн – 140.

Корабли и подводные лодки противника, его вертолеты и самолеты, РСЗО и специальная техника не были поражены. По крылатым ракетам пока нет информации.

Пленный из Крыма рассказал, какие дела сейчас в армии захватчика.